4 dicas para investir na carreira profissional de que você gosta

Clareza no que deseja é essencial para conquistar a vaga de emprego dos sonhos Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Diversas vezes, escutamos: “eu quero é trabalhar, qualquer coisa serve”. Porém, não é bem assim. Muitas pessoas aceitam salários irrisórios sem lembrar que poderiam ganhar até mais, trabalhando por conta própria. É claro que não tem nada a ver você ficar por aí torcendo o nariz para as oportunidades, mas também não tem nada a ver se entregar a uma obrigação desagradável.

Sendo assim, ao buscar um emprego, tente focar as áreas que sejam mais interessantes para você. Não se esqueça: para ser um profissional bem-sucedido, é preciso ser bom no que se faz – e isso só se consegue gostando do seu trabalho.

1. Confie em você mesmo

É impossível assumir riscos se você não confia em si mesmo. Para que isso aconteça, é preciso ter muito claros os seguintes itens: clareza (sobre quem você é e o que quer), convicção (de seus valores), compromisso (com o próprio plano de ação) e perseverança (obter um emprego exige persistência). É muito raro conseguir um emprego na primeira entrevista, no primeiro currículo enviado. Por isso, é fundamental insistir. Você também não vai conseguir um emprego se ficar sentado em casa sem fazer nada.

2. Investigue o mercado

Uma vez que você escolheu determinada área para buscar trabalho, procure informações sobre empresas, pessoas, locais etc. Não são apenas os patrões que têm o direito de investigar a sua vida. Você também deve saber aonde irá, para não perder tempo, dinheiro, sola de sapato etc.

Criar um roteiro de visitas ajuda as empresas a encontrarem o seu perfil (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

3. Corra atrás do seu objetivo

Uma agência de empregos também pode ser bem útil para encontrar vagas. Entretanto, se você for um “guerreiro independente”, arme-se com os classificados e faça um roteiro de visitas para distribuir seu currículo. Internet? Sim! Mas nem sempre esse é o caminho ideal, a não ser que a empresa em questão prefira assim.

4. Busque oportunidades

Além das agências de empregos, virtuais ou não, dos anúncios publicados todos os dias nos jornais, ainda existe uma opção nem sempre muito conhecida, mas eficaz, na hora de buscar um emprego. O SINE Aberto, por exemplo, é uma plataforma do Governo Federal que visa aumentar a efetividade na colocação do trabalhador no mercado de trabalho.

Por Eco Soluções em Conteúdo