4 dicas para limpar e guardar fantasias de Halloween

Entenda como alguns cuidados ajudam a conservar as peças por mais tempo

As fantasias de Halloween exigem cuidados especiais Imagem: Shutterstock

Festas temáticas que exigem o uso de fantasia são muito comuns na época do Halloween. Porém, após o uso, alguns cuidados com esse tipo de roupa são importantes para garantir o bom estado da peça, bem como assegurar que ela dure por mais tempo. A seguir, Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis da 5àsec, ensina como cuidar adequadamente das fantasias.

1. Armazene as fantasias separadamente

Como as peças não são utilizadas com muita frequência, a recomendação é para guardá-las separadamente das demais roupas e guardadas em uma gaveta ou saco de TNT, para que não amassem ou danifiquem. Outra opção é colocar nas gavetas ou armários o produto “evita mofo”, que evita os fungos e outros micro-organismos, além de impedir que bichos e traças prejudiquem as fibras.

2. Cuidado na hora de lavar a fantasia

Evite colocar na máquina de lavar roupas as fantasias que são fabricadas em fibras leves ou têm pedrarias, aplicações, bordados e lantejoulas, para não danificar a peça e os detalhes. Neste caso, o recomendado é utilizar uma lavanderia profissional, para garantir a qualidade da peça, seguindo todos os padrões estabelecidos na etiqueta, pois algumas delas, inclusive, permitem apenas lavagem a seco.

Os cuidados com as fantasias garantem que elas durem por mais tempo (Imagem: Shutterstock)

3. Coloque as fantasias para arejar

De tempos em tempos, abra a peça e coloque-a para arejar próximo a uma janela ou em um lugar com circulação de ar. Isso evita a proliferação de mofo e o “cheiro de guardado”, além de garantir que a roupa esteja sempre em condições de uso caso surja uma festa ou evento.

4. Higienização das fantasias

Para que as fantasias não estraguem ou tenham as fibras danificadas e durem por mais tempo, com relação à frequência da higienização, Marinês afirma que o tempo de lavagem varia bastante de acordo com algumas questões. “Depende muito do tecido e de quanto tempo a peça está guardada, e se o local tem algum tipo de umidade ou não. Para que esteja sempre pronta para uso, indicamos que a limpeza seja feita a cada três ou quatro meses”, explica.

Mas, se a fantasia estiver mofada, por exemplo, o ideal é lavá-la imediatamente, com cuidado e utilizando produtos específicos encontrados em uma lavanderia especializada, seguindo sempre as orientações do fabricante da peça. “É importante que este tipo de item seja armazenado sempre limpo. Por isso, caso haja algum acidente com comidas ou bebidas, orientamos que a limpeza seja feita o quanto antes, já que manchas antigas são mais difíceis de serem retiradas e podem ficar impregnadas na fibra”, finaliza.