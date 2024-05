4 dicas para plantar e cultivar hortaliças

Veja como adotar alguns cuidados para garantir que elas cresçam saudáveis

Para ter sucesso na plantação é necessário seguir os cuidados adequados Imagem: Joshua Resnick | Shutterstock

As hortaliças são um grupo de plantas essenciais na alimentação diária dos brasileiros, consumidas em suas diversas partes, como raízes, caules e folhas. Neste grupo estão alface, agrião, espinafre, berinjela, alcachofra, jiló, ervilhas, rabanete, entre outras.

Suas variadas características permitem o cultivo em todas as regiões do país e épocas do ano, desde que sejam manejadas adequadamente. Para garantir o sucesso na plantação, é importante prestar atenção às técnicas de cultivo e aos cuidados necessários.

Também é preciso investir em adequação hídrica, fertilidade, regulação de temperatura e algumas outras boas práticas de manejo. Julia Savieto, engenheira agrônoma e especialista técnica na Nitro, multinacional especializada em insumos para o agronegócio, lista algumas dicas fundamentais para a produção de hortaliças. Veja!



1. Escolha das plantas adequadas

Antes de iniciar o cultivo de hortaliças, é essencial escolher as plantas certas para o seu espaço e clima. Considere fatores como a luminosidade, o tipo de solo e a disponibilidade de água. Opte por hortaliças que se adaptem bem ao seu ambiente, garantindo assim um cultivo mais saudável e produtivo.

Neste cenário, considere que as espécies folhosas podem ser plantadas o ano todo, mas no inverno é possível conseguir plantas mais sadias e vigorosas. Raízes e tubérculos também se desenvolvem melhor em clima mais ameno. Em situação de alta temperatura, o cultivo pode ser um pouco mais delicado e é fundamental investir num bom sistema de irrigação para oferta hídrica adequada.

2. Preparação do solo

O estado do solo é um dos principais fatores que influenciam no crescimento das hortaliças. Certifique-se de prepará-lo adequadamente, garantindo uma boa drenagem e nutrição para as plantas. Deste modo, busque realizar uma análise de solo minuciosa, para poder agir corretamente em relação às práticas de manejo adotadas.

Algumas vezes pode ser necessário realizar as práticas corretivas, como calagem, por meio do uso do calcário, fornecendo cálcio, magnésio e neutralizando pH. O gesso pode ser usado para condicionamento de subsuperfície, através da neutralização do alumínio. A adubação mineral também é fundamental para fornecimento dos macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes.

Realize regas regulares, mas se atente à falta e ao excesso de água Imagem: People Image Studio | Shutterstock

3. Manejo adequado

Tenha em mente que a manutenção correta do cultivo, durante todo o ciclo, é fundamental para o sucesso na produção de hortaliças. Na maioria das vezes, o manejo preventivo é a melhor solução. Então, realize regas regulares, com atenção para evitar a falta ou o excesso de água.

4. Invista em nutrição

Uma planta bem nutrida está menos suscetível às pragas e doenças do campo. Faça o controle fitossanitário por meio da aplicação de inseticidas e fungicidas, privilegiando o uso de insumos biológicos para uma agricultura mais sustentável. Para finalizar, faça a colheita no momento certo, observando o ponto ideal de maturação de cada hortaliça, conforme o destino e finalidade de consumo.

Por Wendy Oliveira