4 dicas para prevenir dores nas articulações no Carnaval

Médico explica como é possível sambar e aproveitar a folia sem desconforto

O entusiasmo do Carnaval pode facilmente levar à movimentação excessiva e impactos repetitivos, o que pode ser prejudicial para as articulações Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é um momento vibrante e cheio de energia, caracterizado por intensa música e, é claro, o ritmo contagiante do samba. Contudo, em meio à empolgação da festividade, é essencial lembrar-se de cuidar das articulações ao se entregar à dança efusiva que marca a celebração. Isso porque toda essa intensidade em um curto período pode causar grandes impactos nas articulações, causando dores e lesões.

No entanto, com alguns cuidados é possível curtir a folia sem sofrer com dores. “É fundamental ter muito cuidado com as articulações durante o Carnaval, pois o impacto repetitivo nas articulações, principalmente no joelho e tornozelo, mesmo que em um curto período, durante as festas, pode causar desconfortos e lesões, especialmente para pessoas com condições articulares, que podem afetar a sua mobilidade”, explica o nеuro-ortopеdista Dr. Luiz Fеlipе Carvalho.

Carnaval exige grande esforço físico

Segundo o Dr. Luiz Felipe Carvalho, o principal erro dos foliões é acreditar que o Carnaval, por ser um período de festas, não deve ser encarado como uma atividade de grande esforço físico, o que faz com que alguns cuidados básicos sejam negligenciados.

“É importante ter em mente que dançar, correr, pular, ficar horas em pé, coisas muito comuns no Carnaval também precisam de esforços nas articulações e na musculatura, ou seja, exigem os mesmos cuidados que a prática de exercícios de alto impacto, principalmente para pessoas que já têm condições articulares anteriores”, explica o médico.

É possível dançar no Carnaval sem sentir dores depois Imagem: Brastock | Shutterstock

Prevenindo dores e lesões durante o Carnaval

Para evitar lesões e dores nas articulações durante a verdadeira maratona que é o Carnaval, é importante ter alguns cuidados preventivos e ter moderação nos esforços articulares, explica o Dr. Luiz Felipe Carvalho. Segundo o médico, existem alguns cuidados simples que podem ajudar bastante a reduzir dores:

Realize alguns alongamentos e aquecimentos antes de ir para as festas; Mantenha-se sempre hidratado durante as festas; Opte por calçados confortáveis e ergonômicos; Faça sempre pausas se tiver algum problema articular.

Por fim, busque orientação médica antes de realizar grandes esforços ou ao sentir qualquer tipo de dor persistente.

Por Dr. Luiz Felipe Carvalho

Ortopedista especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa.