4 dicas para reduzir o risco de doenças crônicas

Entenda a importância da atenção primária à saúde com foco na prevenção

O cuidado contínuo com a saúde é o primeiro passo para prevenir doenças crônicas Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

O Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto, é um convite à reflexão sobre os cuidados com o bem-estar físico e mental da população brasileira. Em um momento em que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) ganham espaço nas estatísticas de mortalidade, a atenção à saúde primária torna-se ainda mais essencial.

De acordo com o novo relatório “NCDs at a Glance 2025”, publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as mortes por DCNT aumentaram 43% nas Américas desde o ano 2000. Atualmente, diabetes, hipertensão, câncer e doenças respiratórias crônicas são responsáveis por 65% de todas as mortes na região, sendo que quase 40% ocorrem antes dos 70 anos, muitas vezes de forma evitável com medidas simples de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento médico regular.

Para o médico e empresário Antonio Carlos Júnior, fundador da Cia do Médico, rede de clínicas médicas que tem como foco um modelo acessível de atenção à saúde primária, o Dia Nacional da Saúde é um alerta. “Cuidar da saúde primária é o primeiro passo para prevenir doenças graves. Infelizmente, muita gente só procura atendimento quando o problema já está instalado. Precisamos mudar essa mentalidade e incentivar o cuidado contínuo e preventivo”, afirma.

A seguir, Antonio Carlos Júnior lista 4 atitudes essenciais para quem deseja focar os cuidados com a saúde primária. Confira!

1. Crie uma rotina de consultas com um médico generalista

Segundo Antonio Carlos Júnior, estabelecer um acompanhamento médico regular é um passo essencial para a prevenção de doenças e o cuidado contínuo com a saúde. “A base da saúde primária está no acompanhamento contínuo, mesmo na ausência de sintomas. Ter um médico de referência permite criar um histórico de saúde, identificar fatores de risco e agir preventivamente”, comenta.

2. Monitore os principais indicadores de saúde

Além de manter uma rotina de consultas regulares, monitorar indicadores básicos de saúde pode fazer toda a diferença na prevenção e no cuidado contínuo. “A atenção primária também envolve o controle de indicadores básicos como pressão arterial, glicemia, colesterol, IMC (Índice de Massa Corporal) e frequência cardíaca. Esses dados ajudam a identificar tendências e prevenir complicações como AVC (acidente vascular cerebral), infarto, insuficiência renal e outras doenças crônicas. Esse monitoramento pode ser feito em consultas regulares e com apoio de programas de saúde em clínicas acessíveis”, conta o fundador da Cia do Médico.

Palestras, programas de educação em saúde, cartilhas e atendimentos individualizados ajudam os pacientes a reconhecerem sintomas precoces Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Invista na educação em saúde

Mais do que tratar doenças, a atenção primária também tem um papel essencial na promoção do conhecimento e na autonomia do paciente. “Entender os sinais do próprio corpo e as recomendações médicas é fundamental. Programas de educação em saúde, como palestras, cartilhas ou atendimentos individualizados, ajudam o paciente a compreender melhor seus hábitos, reconhecer sintomas precoces e seguir tratamentos corretamente. A saúde primária não é só assistência, é também conhecimento e autonomia do paciente”, salienta o médico.

4. Promova hábitos saudáveis com apoio profissional

Mudanças no estilo de vida são eficazes e sustentáveis, e ficam ainda mais consistentes quando feitas com o apoio de profissionais de saúde. “Parar de fumar, controlar o estresse, melhorar a alimentação ou iniciar exercícios físicos são mudanças que nem sempre acontecem sozinhas. O suporte de profissionais da saúde primária, como nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, torna essas mudanças mais sustentáveis. O cuidado deve ser multiprofissional, contínuo e adaptado à realidade de cada pessoa”, finaliza Antonio Carlos Júnior.

Por Leonardo Lino