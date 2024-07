4 dicas para se preparar para shows e festivais

Confira alguns cuidados importantes para evitar possíveis problemas de saúde

Shows e festivais oferecem experiências inesquecíveis, mas exigem preparação mental e física Imagem:

Para os fãs de música, shows e festivais são experiências inesquecíveis, repletas de momentos emocionantes, encontros sociais e performances eletrizantes. No entanto, a preparação adequada, tanto mental quanto física, é essencial para garantir que esses eventos sejam desfrutados ao máximo, sem comprometer a saúde e o bem-estar.

Por isso, a seguir, confira algumas dicas!

1. Preparação física

A preparação física para um show ou festival deve começar com antecedência, a partir da adoção de uma rotina de exercícios que inclua atividades cardiovasculares e de resistência. “Caminhadas, corridas leves e treinos funcionais ajudam a melhorar a resistência e a disposição, preparando o corpo para longas horas em pé, dançando e se deslocando entre os palcos”, explica Gustavo Quites, docente do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.

2. Cuide da alimentação

O cuidado com a alimentação e a hidratação é fundamental para garantir energia e disposição para aproveitar os eventos. “[…] Manter uma alimentação equilibrada e hidratação constante nos dias que antecedem o evento é crucial para garantir energia e vitalidade”, destaca o profissional.

3. Vista-se confortavelmente

No dia do evento, é importante usar roupas e calçados confortáveis, adequados para a ocasião. Optar por roupas leves e respiráveis, bem como por calçados que ofereçam suporte adequado, pode fazer uma grande diferença no nível de conforto durante o festival. Protetor solar, chapéus e óculos de sol também são essenciais, especialmente para eventos ao ar livre, protegendo a pele e os olhos dos efeitos nocivos do sol.

4. Atenção com a saúde mental

A preparação mental é igualmente importante. Participar de shows e festivais pode ser uma experiência sensorial intensa, com grandes multidões, sons altos e um ambiente dinâmico. Para se preparar mentalmente, técnicas de relaxamento e meditação se mostram úteis para muitos. Respirar profundamente, por exemplo, ajuda a manter a calma e a concentração, permitindo que se aproveite cada momento do evento sem se sentir sobrecarregado.

“Durante o evento, é importante ouvir o próprio corpo e respeitar os limites pessoais. Fazer pausas para descansar, se alimentar e se hidratar regularmente é essencial para manter o bem-estar ao longo de todo o festival. Estar ciente dos sinais de exaustão e desidratação e não hesitar em procurar assistência médica se necessário são atitudes que podem prevenir problemas mais graves”, conclui o docente.

