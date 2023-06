4 dicas para tirar fotos incríveis no inverno

Fotógrafas ensinam técnicas para registrar a magia do inverno em imagens maravilhosas

Os melhores momentos do dia para fotografar no inverno são no amanhecer e no pôr do sol Imagem: Maksym Azovtsev | Shutterstock

O inverno chegou e trouxe consigo todo o seu encanto: o clima gelado, a chuvinha e, é claro, as bebidas quentinhas deliciosas. E se você adora essa temporada mais fria, que tal aproveitar para tirar umas fotos incríveis? Nada melhor do que capturar a magia do inverno em imagens únicas, especialmente se você estiver curtindo as férias. Pensando nisso, as irmãs Michelle e Mariana Moll, que comandam o Naked Fotografia, separaram algumas dicas para você registrar essa estação em fotos maravilhosas! Confira!

1. Invista na luz natural

Os melhores momentos do dia para fotografar no inverno são no amanhecer e no pôr do sol. “São horários ideais devido à luz mais suave e ao ângulo diferenciado do sol nessa época do ano. O uso da luz natural é essencial, especialmente para fotógrafos amadores que utilizam celulares. A luz natural proporciona uma iluminação mais abundante e bonita do que a luz artificial em ambientes internos”, relata Michelle.

2. Escolha a roupa ideal

Quanto à vestimenta, se a intenção é transmitir uma atmosfera de inverno na foto, a fotógrafa recomenda usar roupas típicas da estação, como blusas, calças, lãs e tricôs. “A inclusão de elementos como canecas de chá ou outros detalhes que remetam ao inverno também pode enriquecer a composição. Por outro lado, se a intenção é criar uma foto sensual, é possível utilizar roupas que transmitam um clima mais frio, mas ainda deixando um pouco de pele à mostra, como uma lã sem calça, um blazer ou um tricô com o ombro de fora”.

3. Cuidado com a iluminação

Segundo Michelle, não há uma iluminação específica para fotografar no inverno e as técnicas utilizadas em outras épocas do ano também se aplicam nessa estação. “É importante aproveitar a característica da luz do inverno, que é considerada a mais bonita do ano, e explorar a luz dura ou suave, assim como a posição da luz (cima, lateral, etc.) para obter resultados diferenciados”.

As cores frias ajudam a transmitir o inverno na fotografia (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)

4. Utilize cores frias ou tons pastel

Para transmitir a sensação de inverno nas fotografias, além da escolha das roupas, é indicado utilizar cores frias ou tons pastel. “Essas cores ajudam a transmitir o inverno na fotografia e podem ser complementadas pelo tratamento das cores e do contraste no pós-produção. A escolha do local e do ambiente também pode ajudar a reforçar essa sensação”, explica a fotógrafa.

Vantagens de fotografar durante o inverno

Fotografar no inverno oferece oportunidades únicas de capturar a beleza da luz suave e das cores frias. Ao considerar os melhores momentos do dia, a vestimenta adequada, a iluminação e as cores, fotógrafos profissionais e amadores podem criar imagens impactantes que transmitem a beleza e os encantos dessa estação.

Por Lais Fiocchi