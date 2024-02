4 dicas para uma experiência surpreendente na Tanzânia

Com paisagens espetaculares e uma variedade inimaginável de animais, o país é um dos melhores destinos da África Oriental

Tanzânia é um destino surpreendente, com paisagens exuberantes e ricas experiências culturais Imagem: Kehinde Temitope Odutayo | Shutterstock

Quer um destino para te surpreender do começo ao fim da sua viagem? Depois de viajar por 58 países, encontrei na Tanzânia um dos lugares mais fantásticos que visitei! Praias de mar azul e areia branca, paisagens espetaculares como a do Monte Kilimanjaro, da Cratera de Ngorongoro e do Serengeti, animais que aparecem em uma quantidade e variedade imagináveis, hotéis superexclusivos e pessoas maravilhosas. Abaixo, uma lista das principais atrações e atividades por lá!

1. Faça um safari em Serengeti

Oferece um dos melhores safáris da África, já que é lá que acontece a maior migração de animais do planeta. Verifique a data da sua viagem com a área do Serengeti em que estiver a migração. E, se desejar uma hospedagem incrível, fique no Iodge do Four Seasons e aproveite bem a piscina, de onde é possível ver diversos animais selvagens por ali.

2. Conheça as praias de Zanzibar

Não deixe de passar, pelo menos, um dia nas praias do leste dessa ilha e acompanhar a drástica mudança da maré. Aproveite para conhecer o restaurante The Rock, que chama atenção por sua arquitetura exótica. Para quem gosta de mergulho, Mnemba tem os melhores pontos.

É possível visitar a tribo de seminômades Maasai e conhecer seu modo de vida Imagem: Gideon Ikigai | Shutterstock

3. Visite uma tribo Maasai

Essa tribo de seminômades é a única com autorização para viver na área de conservação ao redor da Cratera de Ngorongoro. Visite uma delas, conheça seu modo de vida, artesanato e as crianças de lá.

4. Durma sobre um teto de bananeiras

Os quartos do Lodge & Beyond Ngorongoro têm estilo rústico, africano e com o teto feito de folhas de bananeira! Por dentro, cada quarto possui banheira, lareira e uma vista incrível para a cratera!

Por Karina Sell – revista Qual Viagem

Atualmente mora em Barcelona, mas já morou em outros quatro países: Austrália, França, Portugal e Inglaterra. Além de conhecer vários destinos internacionais como uma local, já esteve em todos os continentes e em mais de 60 países.