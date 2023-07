4 dicas para usar roupas de calor no inverno

Especialista explica como você pode aproveitar peças para criar um look estiloso e quentinho

Camisetas e saias podem ser usadas no inverno Imagem: Alex Volot | Shutterstock

Durante o inverno, a versatilidade é essencial para criar looks estilosos e aproveitar ao máximo todas as peças do guarda-roupa – inclusive, as roupas de verão -, adaptando-se a dias de sol e temperaturas variadas.

“Saia, vestido ou camiseta de manga curta são ótimas opções para serem usadas nesse período, sempre com um complemento que garanta uma produção quentinha e confortável”, conta Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu.

A seguir, a profissional ensina como usar essas peças em looks de inverno. Confira!

1. Camiseta de manga curta no inverno

Nos dias de inverno, com temperaturas mais amenas ou quando surge a vontade de elaborar uma produção mais divertida e moderna, tirar a blusa de manga curta do guarda-roupa e investir nela é uma opção perfeita ao complementá-la com outra peça.

“Uma dica que está sendo superusada no momento é colocar uma blusa de tule ou de gola alta por baixo de uma t-shirt mais larga. Ou, até mesmo, usar uma regata embaixo dessa blusa, principalmente quando ela for estampada, como o animal print”, indica a profissional.

Mas, quando a vontade for de usar uma camiseta de manga curta embaixo de uma jaqueta, por exemplo, Indira Magalhães sugere apostar nas opções com gola alta e de tecidos mais quentes, como o canelado.

2. Charme no visual com saia ou shorts

Usar saia ou shorts no inverno pode garantir um visual superdescolado e estiloso, principalmente utilizados com uma bota. “Para garantir que o look fique quentinho e agradável, a recomendação ideal é colocar uma meia-calça por baixo, que, além de esquentar, pode dar um toque de charme na produção”, explica a coordenadora de estilo da Caedu.

Outra dica de Indira Magalhães é usar essas peças com um casaco comprido por cima, já que a terceira camada também aquece essa região do corpo. Além disso, escolher bem o modelo de saia ou shorts pode ser fundamental para essa estação. “Tecidos como veludo ou suede, principalmente em tons neutros, ajudam a esquentar o corpo e combinam superbem com essa época”, finaliza.

Os vestidos combinados com casacos são práticos (Imagem: Maria Markevich | ShutterStock)

3. Praticidade do vestido e do macacão

Quem não ama um look prático e versátil, não é mesmo? E vestidos e macacões, dos mais variados modelos, são ótimos exemplos disso. Coringas, podem ser usados de inúmeras formas durante o inverno, desde os dias com temperaturas mais amenas até nos mais frios.

“Para escolher a melhor opção de vestido, uma boa dica é apostar nos de cores mais escuras, que combinam mais com a temporada, principalmente os modelos mais compridos, como o midi, ou os que possuem as mangas maiores. Já para aquecer o look, abusar de jaquetas ou casacos pesados com meia-calça e bota. Tudo isso vai garantir um look com muito estilo e conforto”, explica Indira Magalhães.

Para os macacões, a profissional recomenda os modelos que possuem comprimentos longos, como a jardineira, que ajuda a aquecer ainda mais o corpo. “As opções em jeans ficam bem descontraídas com uma camiseta básica de manga comprida por baixo. E, até mesmo, podem ser usadas com um casaco por cima ou tricot mais quentinho”, sugere.

4. Elegância da camisa

A camisa é uma peça clássica e coringa que pode ser usada durante todas as estações do ano. Porém, há alguns elementos que deixam essa vestimenta mais quentinha e apropriada para o inverno, como uma terceira peça sobre ela.

“A tendência do momento é usar um colete ou uma peça de tricot em cima da camisa, deixando apenas a gola e manga de fora, garantindo um visual supermoderno”, recomenda a profissional.

Por Fernanda Duran