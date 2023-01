4 dúvidas sobre dermatite seborreica

Dermatologista esclarece questões sobre doença que atinge a pele

Dermatite seborreica é uma inflamação na pele Imagem: Shutterstock

Não é só uma questão estética, o cuidado com a pele é de extrema importância para a saúde geral do corpo. A dermatite seborreica, por exemplo, é uma doença de pele comum. Apesar de não ser grave, pode incomodar. Por isso, a dermatologista Betina Stefanello esclarece as principais dúvidas sobre esse problema.

1. O que é a dermatite seborreica?

A dermatite seborreica é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas e cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. É uma doença de caráter crônico, com períodos de melhora e piora dos sintomas.

2. O que causa esse problema?

A causa desse problema não é totalmente conhecida, e a inflamação pode ter origem genética ou ser desencadeada por agentes externos, como alergias, situações de fadiga ou estresse emocional, baixa temperatura, álcool, medicamentos e excesso de oleosidade. A presença de alguns fungos também pode provocar a doença.

O uso de produtos adequados ajuda a combater a dermatite seborreica (Imagem: Shutterstock)

3. Quais são os tipos de tratamento?

O tratamento precoce das crises de dermatite seborreica é importante e pode envolver as seguintes medidas: lavagens mais frequentes; interrupção do uso de sprays, pomadas e géis para o cabelo; o não uso de chapéus ou bonés; o uso de xampus que contenham ácido salicílico, alcatrão, selênio, enxofre, zinco e antifúngicos; o uso de cremes/pomadas também com antifúngicos e, eventualmente, com corticosteroide, dentre outros especificados pelo dermatologista.

4. É possível prevenir a dermatite seborreica?

Não existe uma forma de prevenir o desenvolvimento ou o reaparecimento da dermatite seborreica. Entretanto, cuidados especiais com a higiene e o uso de xampu adequado ao tipo de cabelo tornam o tratamento mais fácil.