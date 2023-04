4 elementos para deixar a decoração da sua sala de estar incrível

Cores, iluminação, objetos e plantas ajudam a deixar o ambiente acolhedor e funcional

Cores e objetos decorativos dão personalidade ao ambiente Foto: FOLLOW THE FLOW | Shutterstock

Para que a sala de estar fique confortável e com a decoração harmoniosa, é preciso investir nos elementos corretos, o que inclui paleta de cores, iluminação, objetos decorativos e plantas. A seguir, confira as dicas para acertar nessas escolhas!

Paleta de cores

Um dos pontos mais importantes na decoração da sala de estar é a escolha assertiva da paleta de cores. Afinal, o uso correto das tonalidades pode realçar as características do ambiente. Todavia, não há uma regra específica para o uso das tonalidades. Contudo, a arquiteta Ingrid Souza recomenda trabalhar com o contraste de cor. “Quando as cores estão mais fortes nas paredes, utilizamos tons mais neutros nas mobílias e nos itens decorativos. Quando as cores estão mais neutras nas paredes, podemos utilizar tons mais fortes para pontuar a decoração”, indica.

Escolha correta das tonalidades realça as características do ambiente (Foto: contrastwerkstatt | Shutterstock)

Iluminação

Outro aspecto importante da decoração é a iluminação. Para garantir um ambiente de acolhimento e conforto, uma boa dica é apostar em luzes com tons mais amarelados. “Esse tipo de luz remete ao final da tarde, quando o sol está se pondo. Ela traz uma sensação de finalização do dia e nos prepara para dormir”, explica o arquiteto Glaucio Gonçalves.

Além disso, também é necessário decidir qual iluminação será utilizada, como indireta, direta ou difusa. A designer de interiores Monica Pajewski orienta optar por luzes indiretas, como luminárias, abajures e spots embutidos. Desse modo, será possível criar vários cenários de iluminação no espaço.

Objetos decorativos

Algo que não pode faltar no décor são os itens decorativos, pois agregam mais personalidade ao ambiente. A arquiteta Juliana Silva comenta que livros, tapetes, quadros, cortinas, almofadas e objetos pessoais dos moradores, como porta-retratos, são boas escolhas para decorar o ambiente.

A escolha das plantas é feita de acordo com a luz disponível no ambiente (Foto: FOLLOW THE FLOW | Shutterstock)

Plantas

As plantas também são muito bem-vindas na decoração da sala. No entanto, é importante saber quais espécies inserir no espaço. Segundo a arquiteta Juliana Silva, para ambientes que não recebem tanta luz solar, as plantas pendentes, como jiboias e peperômias, são as mais indicadas. Por outro lado, se a sala de estar recebe bastante iluminação natural, a recomendação é utilizar espécies que se adaptam ao sol, como cactos, begônias e espadas-de-são-jorge.