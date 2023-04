4 espécies de flores para cultivar no outono

Especialista explica como cuidar de cada uma delas neste período do ano

Flores típicas do outono exigem cuidados especiais Imagem: Anton Nikitinskiy | Shutterstock

O outono, período de transição entre o verão e o inverno, tem características marcantes que modificam significativamente o ambiente. Nesta época do ano, por exemplo, o período de luz solar diminui, trazendo temperaturas médias e noites mais longas. A estação também é marcada por plantas e flores típicas que requerem cuidados especiais.

“No outono, as temperaturas variam bastante e isso exige, de certa forma, a adaptação de todos os tipos de flores e plantas. Toda essa mudança faz com que algumas espécies entrem em dormência e poupem suas energias para a chegada do inverno, já as outras estão florindo e produzindo até frutos”, explica Pedro Melo, CEO da floricultura Melo Flores.

Ainda que a época seja conhecida pelas folhas secas espalhadas pelo chão, é também rodeada de plantas e flores de diversas características. “As plantas dessa estação são bem evoluídas, gostam de pouco sol, vento e pouca água. Sabendo dessas particularidades, fica mais fácil de procurar e escolher as espécies certas para cultivar”, comenta Pedro Melo.

A seguir, o profissional elenca algumas espécies de flores do outono e como cuidar de cada uma delas. Veja!

1. Lírio

O lírio, além de ser uma flor linda e delicada, conta com uma simbologia que se remete à pureza e à inocência. É perfeito para ser cultivado tanto dentro de casa quanto fora, se receber os cuidados necessários. “É importante tomar cuidado com os raios solares, já que são flores muito sensíveis e queimam com certa facilidade”, explica o especialista.

Pedro Melo ainda ressalta que é necessário manter o solo sempre úmido. “Os cuidados com o lírio incluem regas de duas a três vezes por semana, sendo que, no outono e no inverno, essa frequência pode ser bem menor. A poda é feita cortando as flores murchas e mortas”, diz o profissional.

2. Margaridas

Conhecidas como a flor do amor e por serem alegres e charmosas, as margaridas são uma das espécies de outono mais queridas no Brasil. Apreciam climas amenos e a orientação de Pedro Melo é de sempre mantê-las em algum lugar sem raios solares, já que eles podem queimar suas folhas e flores.

“O local ideal para cultivo é em áreas de meia sombra no jardim ou em vasos e jardineiras protegidos dentro de casa. As regas em excesso também podem prejudicar de alguma forma essa flor e a adubação deve acontecer regularmente para favorecer a floração”, explica.

Orquídea cattleya é uma das mais famosas no Brasil (Imagem: Santiago Quintero Alzate | Shutterstock)

3. Orquídea

A orquídea mais cultivada e apreciada no Brasil é a cattleya que, por florescer apenas uma vez no ano, justamente nessa época, é conhecida como a orquídea do outono. Ela é a flor ideal para decorações internas, mas também pode ser colocada em alguns cantos externos. “A iluminação indireta é a melhor escolha para essa espécie e a rega deve ser feita uma vez na semana ou quando o substrato estiver seco e, com mais frequência, em dias mais quentes”, orienta o empresário.

4. Gérbera

Consideradas flores coloridas e alegres, as gérberas fazem parte da família dos girassóis e rebatem todo clima nublado e cinzento da estação. “Essas flores preferem temperaturas mais amenas e devem ser cultivadas à meia sombra. Então, elas até podem receber um pouco de luz solar, mas, preferencialmente, aquela da manhã, que é mais suave. Também é importante que o substrato delas esteja sempre úmido e as regas não precisam ser exageradas”, pontua o especialista.

Como cuidar das plantas nessa época do ano?

De toda forma, é importante manter os cuidados com todos os tipos de plantas e flores durante a estação. “Para quem tem jardins e diversos tipos de espécies, fazer as podas corretamente vai ajudar a ter plantas mais fortes e um jardim mais bonito. Diminuir as regas durante essa época do ano também é uma ótima opção, já que, com as temperaturas mais baixas, as plantas ficam úmidas por mais tempo”, finaliza Pedro Melo.

Por Beatriz Vieira da Silva