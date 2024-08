4 esportes olímpicos acessíveis para combater o sedentarismo

Profissional de educação física também explica quais modalidades são mais desafiadoras para iniciantes

Os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris inspiram a adoção de um estilo de vida mais ativo e a escolha de esportes para iniciantes Imagem: BalanceFormCreative | Shutterstock

Em Paris, diversos atletas seguem em busca de uma medalha nos Jogos Olímpicos, motivando pessoas ao redor do mundo a adotar um estilo de vida mais ativo. Para quem deseja abandonar o sedentarismo e busca o esporte ideal para praticar, é essencial saber quais modalidades são mais acessíveis e quais podem apresentar maiores desafios.

Consulte um especialista antes de começar

Fernando Amaral, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, explica que antes de começar qualquer esporte, é crucial realizar uma avaliação médica para garantir que a atividade escolhida é segura.

“Uma consulta cardiovascular pode prevenir problemas graves durante o exercício físico”, recomenda Fernando Amaral. Além disso, o acompanhamento de um profissional de educação física e um plano nutricional adequado são fundamentais para um início seguro e eficaz na prática esportiva. “O alongamento e a preparação física adequada são essenciais para evitar lesões e melhorar a performance”, destaca.

Neste cenário, o professor do curso de Educação Física explica os esportes olímpicos mais recomendados e os menos indicados para iniciantes. Confira!

Esportes recomendados para iniciantes

1. Natação

A natação está entre as melhores escolhas para quem está começando a se exercitar. “A natação proporciona um trabalho cardiorrespiratório excepcional com pouco impacto nas articulações. A resistência da água também ajuda no fortalecimento muscular e na flexibilidade”, explica Fernando Amaral. Esse esporte pode ser praticado em diferentes ambientes, tornando-o acessível e adaptável às necessidades de iniciantes.

2. Tênis de mesa

Outro esporte recomendado é o tênis de mesa. “Requer rápida movimentação e alta capacidade de reação, o que resulta em um ótimo treino cardiovascular. Além disso, o equipamento necessário é simples e acessível, facilitando a prática”. A intensidade das jogadas contribui para uma excelente preparação física sem sobrecarregar o corpo.

3. Corridas de fundo (5000 m e 10000 m)

As corridas de longa distância são uma excelente forma de exercício. “Embora o ideal seja praticar em pistas de atletismo, iniciantes podem começar correndo em ruas ou parques. As corridas proporcionam um ótimo condicionamento cardiovascular e fortalecem os músculos das pernas”, afirma o professor de Educação Física.

4. Futebol

Este esporte popular é outra opção viável. “O futebol combina exercícios aeróbicos com trabalho muscular, e sua natureza social pode aumentar a motivação para a prática regular”, diz Fernando Amaral. Com a possibilidade de ser praticado em diferentes ambientes, o futebol é uma escolha prática e envolvente.

O salto com vara é desafiador para iniciantes devido à complexidade técnica e necessidade de equipamentos especializados Imagem: Andrey Burmakin | Shutterstock

Esportes menos recomendados para iniciantes

1. Salto com vara

O salto com vara é um dos esportes mais desafiadores para iniciantes. “Exige uma combinação de força, velocidade e coordenação motora. A necessidade de equipamentos especializados e a complexidade técnica fazem dessa modalidade uma escolha menos recomendada para quem está começando”, alerta Fernando Amaral.

2. Hipismo

O hipismo é uma modalidade que envolve montar e controlar um cavalo. “Além da habilidade necessária para lidar com o animal, o hipismo requer um alto grau de técnica e preparo físico, o que pode ser desafiador para iniciantes”, explica Fernando Amaral.

3. Escalada

A escalada é um esporte que demanda força, flexibilidade e habilidades técnicas avançadas. “A segurança e a técnica envolvidas tornam a escalada um esporte complexo, com uma curva de aprendizado acentuada para quem está começando”, ressalta.

4. Saltos ornamentais

Com um elevado grau de dificuldade técnica, os saltos ornamentais são menos acessíveis para iniciantes. “A precisão e o refinamento necessários para executar os saltos são elevados, tornando esta modalidade mais adequada para praticantes com mais experiência“, conclui.

Por Bianca Lodi Rieg