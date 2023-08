4 exercícios para tratar o encurtamento muscular

Especialista explica como os alongamentos ajudam a evitar esse tipo de problema

Alongue-se para manter a saúde dos músculos Imagem: Koldunov | ShutterStock

Você já sentiu rigidez muscular ou percebeu que seus movimentos não são tão soltos como antes? Isso pode ser um sinal de que esteja lidando com o encurtamento muscular. Muitas pessoas não sabem, mas essa condição pode ser tratada com alguns exercícios simples feitos em casa ou com a ajuda de um profissional da fisioterapia.

O encurtamento muscular é um problema comum que ocorre quando nossos músculos se tornam mais curtos e tensos do que o normal. Pode ser causado por diversos fatores, como o sedentarismo, posturas inadequadas, falta de alongamento e até mesmo o estresse do dia a dia. Porém, há maneiras eficazes de tratá-lo e prevenir desconfortos futuros.

Segundo o fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral (ITC) e do Instituto Trata, unidade de Guarulhos, Bernardo Sampaio, “o encurtamento muscular pode levar a dores e limitações de movimento, afetando diretamente nossa qualidade de vida. É essencial agir de forma preventiva e corretiva, para evitar complicações mais graves no futuro.”

Para combater esse problema, existem alguns exercícios simples e poderosos que podem ser feitos em casa. A seguir, confira alguns deles!

1. Alongamento de panturrilhas

Em pé, coloque um pé à frente do outro.

Mantenha a perna de trás esticada e a da frente levemente flexionada.

Incline o corpo para frente, apoiando-se em uma parede ou em algum móvel, mantendo calcanhar no chão.

Sinta o alongamento na parte de trás da perna.

Repita do outro lado.

2. Flexão de quadril

Deite-se de costas com as pernas estendidas.

Flexione uma perna, trazendo o joelho em direção ao peito.

em direção ao peito. Segure a posição por alguns segundos.

Volte à posição inicial e repita com a outra perna.

Faça cada exercício respeitando o limite do seu corpo (Imagem: Drazen Zigic | ShutterStock)

3. Alongamento de ombros e peitoral

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros.

Entrelace as mãos atrás das costas, esticando os braços.

Eleve suavemente os braços esticados até sentir o peitoral se alongando.

Mantenha por alguns segundos e solte.

4. Alongamento de isquiotibiais (grupo de músculos localizados na parte posterior da coxa)

Sente-se no chão com as pernas estendidas à frente.

Incline o tronco para frente, tentando tocar os pés com as mãos.

Mantenha a posição por alguns segundos e retorne à posição inicial.

Lembre-se de realizar cada exercício com suavidade, respeitando seus limites. “A constância é fundamental. Praticar alongamentos diariamente ajuda a relaxar os músculos, melhorar a circulação sanguínea e aumentar a flexibilidade ao longo do tempo”, finaliza o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

Por Alice Veloso