Confira longas que retratam a maternidade de maneira leve e engraçada

Filmes brasileiros retratam a relação com as mães Imagem: fizkes | ShutterStock

As mães são uma figura fundamental em nossas vidas e, por isso, são frequentemente retratadas em obras artísticas. No cinema brasileiro, por exemplo, elas têm sido tema de diversas produções, especialmente na comédia, gênero de grande sucesso de bilheteria no país.

Por meio do entretenimento, esses longas nos mostram a diversidade de experiências e personalidades das mães, revisitando questões importantes sobre família, maternidade e relacionamentos. Então, para aproveitar o Dia das Mães com boas risadas e momentos emocionantes, confira 4 filmes de comédia sobre mães brasileiras.

1. Minha Mãe É Uma Peça

“Minha Mãe É Uma Peça” retrata as nuances das mães brasileiras (Imagem: Paris Filmes | ShutterStock)

A história, que contém 3 filmes, é baseada em uma peça teatral criada por Paulo Gustavo. Inspirado na própria mãe – Dona Déa -, o ator criou Dona Hermínia, uma mãe solo que luta diariamente para garantir o bem-estar de seus filhos. Ela é engraçada, carinhosa e protetora, mas também é firme quando precisa impor limites e ensina os dois filhos a enfrentar os desafios da vida com determinação e bom-humor. O filme foi um grande sucesso de público, inclusive, um dos mais vistos da história do cinema brasileiro.

Onde assistir: Netflix, Telecine Play, Globoplay e NOW.

2. Divã

O filme é inspirado na obra de Martha Medeiros (Imagem: Reprodução Digital | Downtown Filmes)

Inspirado na obra de Martha Medeiros, Divã apresenta como a relação mãe e filha pode ser complexa e, ao mesmo tempo, importante na vida de uma mulher. A personagem Mercedes (Lilia Cabral) é uma mãe que se preocupa com a filha e tenta ajudá-la em todas as situações. Contudo, ela também tem suas próprias questões a serem resolvidas, como a crise em seu casamento e a busca pelo autoconhecimento.

O filme destaca a importância da mãe como referência na vida de uma filha, mostrando que é possível encontrar o equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. O longa rendeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor atriz para Lilia Cabral.

Onde assistir: Globoplay.

3. Se Eu Fosse Você

A história de “Se Eu Fosse Você” rendeu três filmes (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

Se Eu Fosse Você é um filme de grande sucesso no Brasil, foi lançado em 2006 e teve duas sequências em 2009 e 2015. Estrelado por Tony Ramos e Glória Pires, o longa conta a história de um casal que, misteriosamente, troca de corpos e precisa aprender a lidar com as novas identidades. Durante essa jornada, os personagens descobrem que a cumplicidade e o companheirismo são fundamentais para superar as dificuldades.

Helena é uma mãe dedicada que, mesmo diante de todas as mudanças, continua a apoiar sua família. O filme destaca a importância da mãe como figura de apoio e companheira de seus filhos, mostrando que uma presença maternal pode ser uma grande aliada na busca pela felicidade.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.

4. Fala Sério, Mãe

“Fala Sério, Mãe” é uma comédia leve que aborda relação entre uma mãe e uma filha adolescente (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

A comédia, lançada em 2017, é estrelada por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. A narrativa é do livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças, e conta a história de uma mãe superprotetora e sua relação com a filha adolescente.

O filme destaca a importância da mãe como referência na vida de uma adolescente, mostrando que a figura materna pode ser uma grande aliada no processo de amadurecimento. A mãe ensina que a vida pode ser difícil, mas que, com determinação e amor, é possível enfrentar os desafios e seguir em frente.

Onde assistir: Netflix.