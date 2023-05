4 filmes importantes sobre a luta contra a homofobia

Confira longas que mostram a realidade da discriminação e destacam a importância da aceitação e do respeito

Saiba mais sobre a vivência LGBTQIA+ por meio de filmes Imagem: pui_bunny | ShutterStock

O cinema tem o poder de nos transportar para realidades diferentes, desafiando preconceitos e inspirando mudanças sociais significativas. Na luta contra a homofobia, não é diferente. Ao longo dos anos, vários filmes têm desempenhado um papel fundamental na conscientização e na promoção da igualdade para a comunidade LGBTQ+. Por isso, neste Dia Internacional Contra a Homofobia, confira 4 filmes com histórias que mostram a realidade da discriminação e destacam a importância da aceitação e do respeito.

1. A Revolta de Stonewall

Stonewall desencadeou uma busca constante por direitos (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

O documentário, dirigido por Kate Davis e David Heilbroner, narra os eventos históricos que ocorreram durante os protestos de Stonewall em 1969. Lançado em 2010, ele apresenta entrevistas com participantes dos eventos, imagens de arquivo e relatos detalhados, fornecendo um olhar aprofundado sobre a revolta e suas implicações sociais e políticas.

O documentário desvenda a história desses protestos cruciais, que deram origem ao Movimento de Libertação Gay e tiveram um impacto significativo na luta pelos direitos LGBTQIA+. Isso porque, ao contar as histórias daqueles que estiveram presentes naquele momento histórico, o filme amplifica suas vozes e suas experiências, educando o público sobre a luta e a resistência da comunidade ao longo dos anos.

Onde assistir: Netflix.

2. Paris is Burning

A produção acompanha a vivência do ballroom durante anos em NY (Imagem: Reprodução Digital | Miramax Films)

“Paris Is Burning” (1990) é um documentário dirigido por Jennie Livingston que explora a cultura do ballroom, um fenômeno LGBTQ+ predominantemente afro-americano e latino-americano, na cidade de Nova York durante os anos 1980. O filme apresenta entrevistas com participantes da cena ballroom, como Pepper LaBeija, Dorian Corey e Venus Xtravaganza, além de mostrar as competições e as performances extravagantes que ocorriam nesse ambiente e destacar temas como identidade de gênero, raça, classe social e a busca pela autoexpressão e aceitação.

Onde assistir: YouTube.

3. Milk

História baseada em fatos sobre o primeiro político gay assumido (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Interpretado por Sean Penn, o filme retrata a vida e o ativismo de Harvey Milk, o primeiro político abertamente gay a ser eleito para um cargo público na Califórnia (EUA). A importância de “Milk” reside em seu retrato corajoso e inspirador da luta pela igualdade e pelos direitos LGBTQ+. Ao destacar a coragem de Harvey Milk e sua dedicação em promover a igualdade para a comunidade gay, o longa mostra o poder da perseverança e da mobilização política na luta contra a homofobia.

Onde assistir: Globoplay.

4. Brokeback Mountain

Filme aborda o amor entre homens no interior dos EUA (Imagem: Focus/Kobal/REX | Shutterstock)

Estrelado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal como Ennis Del Mar e Jack Twist, respectivamente, o filme retrata a história de amor proibido entre dois cowboys no Wyoming, estado no oeste dos EUA, nos anos 1960. A importância de “Brokeback Mountain” reside na forma como aborda a homofobia e seus efeitos devastadores, principalmente em cenários ainda mais conservadores.

Ao retratar a luta interna dos personagens principais e as consequências sociais de viverem uma relação homossexual em uma sociedade intolerante, o filme levanta questões profundas sobre identidade, repressão e o impacto prejudicial do preconceito.

Onde assistir: Netflix.