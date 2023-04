4 filmes para celebrar a Páscoa em família

Confira produções para assistir nas plataformas de streaming e se divertir no feriado

Sessão de filmes ajuda a entrar no clima da Páscoa Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu

A Páscoa é um dos momentos favoritos de quem ama doce. Neste ano, com o feriado prolongado, o que não falta é tempo para apreciar as guloseimas e curtir bons filmes, principalmente para aqueles que são amantes de longas com a temática e curtem fazer uma sessão de cinema em família.

Para isso, existem diversas opções de filmes, desde as clássicas representações com coelhos até os infantis e religiosos, que explicam o seu significado da data. Basta escolher a melhor alternativa! Para te ajudar nessa tarefa, selecionamos 4 filmes sobre a Páscoa disponíveis nos aplicativos de streaming. Veja!

1. Hop: Rebelde sem Páscoa (2011)

Filme ‘Hop: Rebelde sem Páscoa’ (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu)

Dirigido por Tim Hill, mesmo diretor de ‘Alvin e os Esquilos’ e ‘Bob Esponja: O Incrível’, a animação conta a história de Junior (Russell Brand), um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música. Mas, seu pai, o coelho da Páscoa, deseja que ele dê continuidade a tradição do feriado, seguida há mais de quatro mil anos.

Em desacordo, o jovem tenta convencer o pai, mas não é ouvido, por isso, decide se aventurar em Hollywood, onde acredita que pode se tornar um grande astro. No entanto, ao chegar ao local, os seus planos vão por água abaixo após ele ser atropelado por Fred Lebre (James Marsden), um jovem em busca de emprego que decide ajudar o coelho a viver o seu sonho. Enquanto isso, uma conspiração perigosa abala a Ilha de Páscoa.

Onde assistir: Globo Play, YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.

2. O Cachorro que Salvou a Páscoa (2014)

Filme ‘O Cachorro que Salvou a Páscoa’ (Imagem: Reprodução digital | Hybrid Films)

Protagonizado por Dean Cain e Elisa Donovan, o quinto filme da franquia ‘O Cachorro que Salvou’ narra a história de Zeus, um cachorro que vai para a creche após a família viajar para um cruzeiro. Durante a estadia, ele faz diversos amigos, mas tudo muda quando perigosos bandidos decidem contratar a creche para sabotar o negócio. Assim, o cachorro conquista alguns inimigos e decide usar seus truques para salvar a instituição e a Páscoa.

Onde assistir: Prime Video.

3. O filho de Deus (2014)

Filme ‘O Filho de Deus’ (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox e Lightworkers Media)

Um clássico da Páscoa, esse é um dos filmes que não pode faltar na maratona. Dirigido por Christopher Spencer, mesmo diretor dos longas Bloodrayne, o filme narra a história de Jesus Cristo, desde a sua origem humilde até os seus ensinamentos, crucificação e ressurreição. Ao longo da trama, também é possível ver a jornada que o filho de Deus traçou para pregar uma mensagem de amor e esperança junto aos 12 apóstolos.

Onde assistir: Prime Video.

4. Pedro Coelho (2018)

Filme ‘Pedro Coelho’ (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation, Animal Logic, Columbia Pictures, Olive Bridge Entertainment, 2.0 Entertainment, Animal Logic Entertainment e Screen Australia)

Protagonizado por James Corden, Domhnall Gleeson e Domhnall Gleeson, a animação é a escolha ideal para o público infantil. Narrando a história de Pedro Coelho, um animal rebelde e travesso, o filme aguça a imaginação e amor das crianças pelos animais.

Na trama, Pedro adora aprontar traquinices no quintal, e até na casa, do senhor McGregor (Domhnall Gleeson), um novo vizinho que faz de tudo para deixar os animais longe do seu jardim. Enquanto o coelho persiste na missão de mostrar quem são os donos do território, McGregor se aproxima de Bea (Rose Byrne), uma carinhosa amante dos animais. Assim, Pedro decide travar uma dura batalha com o vizinho pelo carinho da jovem.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.