4 filmes para entender a luta LGBTQIAPN+

Confira produções que reafirmam a luta pela igualdade e pelo direito de existir e amar

Filmes retratam e incentivam a luta pelo respeito à diversidade Imagem: Reprodução digital | Centropolis Entertainment

Relembrar a luta da comunidade LGBTQIAPN+ é importante, visto que isso traz consciência sobre as batalhas por respeito ao redor do mundo e promove informação. Nesse sentido, a cultura é o mecanismo ideal, pois se trata de um marco nas representações históricas e manifestações contra o preconceito – especialmente no universo cinematográfico, a partir de produções que retratam a luta pela igualdade e o direito de existir e amar.

A seguir, confira 4 filmes para entender a luta da comunidade LGBTQIAPN+!

1. Stonewall – Onde O Orgulho Começou

Filme “Stonewall – Onde O Orgulho Começou” (Imagem: Reprodução digital | Centropolis Entertainment)

Dirigido por Roland Emmerich, o filme “Stonewall – Onde O Orgulho Começou” retrata a história do jovem Danny Winter (Jeremy Irvine), que, após ser expulso de casa pelo pai por ser gay (em 1960), se muda do interior para Nova York. Na cidade grande, ele é acolhido por um grupo LGBTQIA+ e descobre novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta, como a violência e a repressão policial.

O longa retrata a manifestação de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros na conhecida Revolta de Stonewall (contra a polícia de Nova York), a qual resultou no surgimento da Parada Gay, festival que se espalhou ao redor do mundo.

2. Rafiki

Filme “Rafiki” (Imagem: Reprodução digital | IPECINE)

Com roteiro de Wanuri Kahiu e Jenna Bass, “Rafiki” conta a história de Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva), duas jovens quenianas que são grandes amigas. As famílias delas são rivais políticas, mas as garotas se apoiam na busca por seus sonhos. Porém, a relação de amizade se transforma em um romance em plena sociedade conservadora, extremamente homofóbica e violenta. Elas decidem viver essa paixão às escondidas, desafiando a sociedade queniana.

3. Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote

Filme “Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote” (Imagem: Reprodução digital | Altitude)

No ano de 1975, o livro “Súplicas Atendidas’” um retrato da alta sociedade de Nova York, do escritor e jornalista Truman Capote, era uma promessa para a sua carreira. Contudo, o livro nunca foi finalizado e acabou culminando em seu declínio.

Com material de arquivo inédito, gravações, áudios e entrevistas com amigos e conhecidos de Capote, o documentário “Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote”, dirigido por Ebs Burnough, explora o sucesso e a queda do escritor.

4. Moonlight: Sob a Luz do Luar

Filme “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (Imagem: Reprodução digital | A24 e Plan B Entertainment Pastel Productions)

Vencedor do Oscar de melhor filme em 2017, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, de Tarell Alvin McCraney, conta a história de Chiron (Trevante Rhodes), um jovem negro e morador de uma comunidade pobre de Miami. Durante a trajetória de autoconhecimento de Chiron, assistimos à sua jornada de superação do bullying na infância, à crise de identidade na adolescência enquanto descobre a sua sexualidade, e à luta para escapar da criminalidade e do mundo das drogas na vida adulta.