4 filmes românticos para assistir no Dia dos Namorados

Apaixone-se por esses casais cinematográficos no dia mais romântico do ano

Filmes para deixar o coração aquecido Imagem: Max kegfire | ShutterStock

O romance está no ar! Com a chegada do Dia dos Namorados, é o momento perfeito para se aconchegar e curtir uma sessão de filmes envolventes e emocionantes. De clássicos inesquecíveis a romances contemporâneos, estes 4 filmes vão aquecer o coração e tornar essa data ainda mais especial.

1. Um lugar chamado Notting Hill

O longa é um clássico que atravessou gerações (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Julia Roberts e Hugh Grant brilham nessa adorável comédia romântica. Grant interpreta William Thacker, dono de uma livraria em Notting Hill, Londres. Sua vida vira de cabeça para baixo quando a famosa atriz de Hollywood, Anna Scott (Roberts), entra em sua loja. Entre encontros inusitados e situações engraçadas, eles iniciam um romance, enfrentando os desafios de suas vidas tão diferentes. Com um elenco carismático e um roteiro cativante, “Um lugar chamado Notting Hill” é uma história de amor que encanta o público.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Star+.

2. Hoje eu quero voltar sozinho

Hoje eu quero voltar sozinho (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Este drama romântico brasileiro, lançado em 2014, possui a história centrada em Leonardo (Guilherme Lobo), um adolescente cego que enfrenta os desafios da adolescência enquanto lida com o despertar de sua sexualidade. No filme, ele é estudante do ensino médio, vive com a mãe e o pai em São Paulo e se vê cada vez mais atraído por Gabriel, um novo aluno da escola.

Onde assistir: Netflix.

3. Entergalatic

Entergalatic traz o amor em novas perspectivas (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

“Entergalactic” é uma emocionante animação que segue a jornada de Jabari (Kid Cudi), um talentoso artista, lutando para se sustentar em Nova Iorque enquanto busca alcançar o sucesso em sua carreira musical. Tudo muda quando ele conhece Meadow (Jessica Williams), sua nova vizinha, e descobre que eles compartilham uma paixão ardente pela música. À medida que suas vidas se entrelaçam, os personagens embarcam em uma história de amor intensa, repleta de emoções e descobertas.

A produção é uma co-criação com o rapper Kid Cudi, e toda trilha sonora conta com o novo álbum do artista. Para os apaixonados fãs de animação ou do músico, “Entergalactic” é uma experiência imperdível, proporcionando uma mistura única de música, romance e uma jornada visualmente cativante.

Onde assistir: Netflix

4. Imagine eu e você

Imagine eu e você (Imagem: Reprodução Digital | 20th Century Studios)

Nesse filme, Piper Perabo interpreta Rachel, uma noiva que, no dia do seu casamento, se apaixona por outra mulher, Luce, interpretada por Lena Headey. Enquanto Rachel enfrenta uma jornada de autodescoberta e questiona suas escolhas, ela precisa lidar com as consequências emocionais de sua nova paixão.

A comédia romântica aborda temas de identidade, amor e coragem para seguir o coração. Com um elenco talentoso e momentos divertidos, o filme possui grandes cenas de declaração para se inspirar no Dia dos Namorados.

Onde assistir: Prime Video.