4 formas de preparar o ovo para ganhar massa muscular

Aprenda receitas diferentes com esse ingrediente para variar o cardápio e turbinar os resultados do treino

Ovo pochê com molho de tomate Imagem: ismishko | Shutterstock

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a consumi-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para você testar em casa!

Ovo pochê com molho de tomate

Ingredientes

1 cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada 2 dentes de alho descascados e amassados

3 ovos

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, salsinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Após, quebre e disponha os ovos sobre o molho, sem quebrar as gemas, e cozinhe até ficarem consistentes. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Omelete com aveia

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de peito de frango cozido, desfiado e temperado

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione o farelo de aveia e o sal e mexa para incorporar. Após, aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje os ovos. Acrescente o peito de frango e a salsinha. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca proteica com banana e canela Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Panqueca proteica com banana e canela

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

1 colher de sopa de leite em pó

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Ovos mexidos com grão-de-bico

Ingredientes

500 g de grão-de-bico cozido e sem casca

cozido e sem casca 1 cenoura descascada e ralada

3 ovos batidos

1 cebola descascada e picada

Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e os ovos e mexa até cozinhar bem. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.