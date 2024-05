4 incríveis lançamentos do Max em junho 

Confira as novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Junho chega com grandes lançamentos no Max Imagem: Hamara | Shutterstock)

O mês de junho chega com estreias aguardadas no Max. A 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’, por exemplo, promete episódios repletos de tensão e ação, iniciando a luta pelo controle de Westeros. Para os fãs de animação, a série ‘Lupi e Baduki’ mostra uma dupla cheia de energia que traz muita agitação ao vilarejo de Vila Figueira.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos!

1. Am I Ok? (06/06)

‘Am I Ok?’ mostra a jornada de autodescoberta de Lucy Imagem: Reprodução digital | Max

O filme acompanha a vida de Lucy (Dakota Johnson) e Jane (Sonoya Mizuno), duas amigas inseparáveis que compartilham tudo uma com a outra. A vida de Lucy sofre uma grande reviravolta quando ela percebe que não se sente atraída por homens, o que explica o fracasso de seus encontros. Com a ajuda e os conselhos de Jane, ela embarca em uma jornada de autodescoberta para abraçar sua verdadeira identidade.

2. Fantasmas (07/06)

Na série ‘Fantasmas’, vemos a aventura de Julio na procura por um brinco perdido Imagem: Reprodução digital | Max

A série, composta por 6 episódios, segue a aventura de Julio (Julio Torres), que começa quando ele perde um valioso brinco de ouro, desencadeando uma série de situações excêntricas em uma Nova York alternativa. Ao longo da trama, ele encontra diversos personagens e histórias engraçadas, enquanto explora de forma profunda as complexidades da mente humana.

3. A Casa do Dragão (16/06) – 2ª temporada

Na 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’, inicia-se a guerra pelo trono de ferro Imagem: Reprodução digital | Max

A série é um spin-off do sucesso “Game of Thrones” e foca na família Targaryen, de onde veio Daenerys, com o intuito de contar o fim da dinastia e o que levou à extinção dos dragões. A 2ª temporada promete muitas cenas de ação, dando início a guerra pelo controle de Westeros entre as casas Targaryen e Hightower.

4. Lupi e Baduki (17/06)

Na animação ‘Lupi e Baduki’, acompanhamos as aventuras da loba-guará e do bicho-preguiça agitando o bairro onde vivem Imagem: Reprodução digital | Max

A animação acompanha os melhores amigos Lupi, uma loba-guará, e Baduki, um bicho-preguiça, em suas aventuras na Vila Figueira, onde vivem. Lupi é enérgica e sociável, sempre vivendo o momento, enquanto Baduki é calmo e observador, adorando desvendar mistérios e refletir sobre tudo. Juntos, eles exploraram divertidas e emocionantes histórias, descobrindo que o mundo é vasto, diverso e fascinante.