4 livros para te ajudar a combater a procrastinação

Veja como transformar o tempo ocioso em momentos de inspiração

Livro “Melhores decisões, menos arrependimentos” Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito

Chega um momento em que a maioria das pessoas se depara com a procrastinação. Independentemente do motivo, o hábito de adiar tarefas importantes e deixar os planos de lado pode acabar consumindo o indivíduo.

No entanto, existem algumas formas de combater esse inimigo e aproveitar o tempo livre de maneira produtiva, e a leitura é uma delas. Por isso, confira quatro livros sobre aperfeiçoamento pessoal que prometem ajudar os leitores a deixarem de lado a procrastinação e a tomarem medidas concretas para melhorar a vida pessoal e profissional.

1. Espante as más decisões

Na obra “Melhores decisões, menos arrependimentos”, o autor best-seller e especialista em liderança Andy Stanley compartilha cinco perguntas revolucionárias para se fazer sempre antes de decidir algo. Stanley ensina que, se as questões apontadas no livro forem respondidas de forma honesta, irão ajudar aqueles que desejam trilhar o caminho para o sucesso nas finanças, nos relacionamentos, na carreira e em todas as áreas da vida.

Onde encontrar: Amazon.

Livro “E aí, medo?” (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

2. Enfrente os desafios com coragem

Em “E aí, medo?”, a empreendedora social criativa Michelle Poler compartilha um guia para aqueles que desejam viver com coragem. A autora mostra o quanto a vida pode decolar quando se sai da comodidade para assumir riscos e descobrir o seu verdadeiro “eu” – sem se preocupar com julgamentos ou rótulos. Em dez capítulos, que podem ser lidos na ordem que desejar, Michelle apresenta ferramentas comportamentais, emocionais e cognitivas para desenvolver a determinação e enfrentar o que cada um mais teme.

Onde encontrar: Amazon.

Livro “Termine: a alegria de acabar o que você começa” (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

3. Concretize as metas incompletas

“Termine: a alegria de acabar o que você começa” é uma obra dedicada àqueles que estão cansados de serem iniciadores crônicos e desejam tornarem-se finalizadores consistentes. Segundo o autor Jon Acuff, existem duas opções: continuar a se cobrar cada vez mais ou dar-se o presente de concluir os objetivos. A proposta é que o leitor se divirta, elimine regras secretas e escolha algo em que falhar intencionalmente. Isso porque, como já apontam diversos especialistas, quem se diverte tem a tendência a ser mais bem-sucedido.

Onde encontrar: Amazon.

Livro “Liderança Consciente” (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

4. Tenha autoconsciência e saiba ouvir

No livro “Liderança Consciente”, o gestor, palestrante e autor com mais de 34 milhões de obras vendidas, John C. Maxwell explica que um bom líder vai além dos resultados financeiros e se compromete com a construção de uma cultura empresarial baseada em valores, ética e responsabilidade social. O escritor compartilha ensinamentos sobre o desenvolvimento da autoconsciência em lideranças e divide com o público suas experiências dos mais de 40 anos como líder.

Onde encontrar: Amazon.

Por Gabriela Cuerba