4 lugares encantadores para conhecer na Indonésia

Com sua beleza natural e rica herança cultural, esse é um destino fascinante que vale a pena ser explorado

O templo Prambanan, um dos mais importantes do país, fica em Yogyakarta, na Ilha de Java Imagem: Mazur Travel | Shutterstock)

A Indonésia é um arquipélago situado no Sudeste Asiático, sendo o maior país insular do mundo. Localizada entre o Oceano Índico e Pacífico, ela é conhecida por sua rica diversidade cultural, paisagens deslumbrantes e destinos turísticos encantadores. Por isso, é um destino fascinante que certamente vale a pena ser explorado.

Uma trip para a Indonésia pode durar de uma semana até o infinito. São mais de 17 mil ilhas para você se encantar. A moeda oficial é a Rupia (R$ 1 vale 4.250 rupias aproximadamente) e brasileiros são isentos da taxa de $ 35 do visto (visa on arrival) válido por 30 dias.

Abaixo, conheça um pouco sobre 4 lugares para você conhecer nesse paraíso!

1. Templo Prambanan

Meu roteiro de 21 dias incluiu Yogyakarta, Bali, Nusas e Gilis. A primeira parada foi em Yogyakarta, na Ilha de Java, onde estão os dois mais importantes templos do país: Prambanan e Borobudur. O primeiro, de origem Hindu, foi construído no século 9, e o segundo é tido como o maior templo budista do mundo.

2. Pura Lempuyang

Segunda parada: Bali! Um dos lugares mais visitados em 2017, essa ilha encanta pela beleza e por oferecer múltiplas atividades. De praias lindas a templos místicos, de cachoeiras secretas a terraços de arroz cheios de turistas.

Não importa quanto tempo você passe lá, sempre vai ter novos lugares e atrações para conhecer. O templo que mais me encantou foi o Pura Lempuyang, apesar do difícil acesso (78 km de Ubud). Para conhecer Ubud, eu sugiro no mínimo três dias – e as formas mais comuns são tours, aluguel de carro com motorista ou de motoca.

Kelingking Beach fica em Bali, e é um paraíso natural Imagem: Khill_photography | Shutterstock

3. Kelingking Beach

A parada seguinte foi em Nusa Penida – a 1h30 de Bali –, onde passei três dias explorando as ilhas Lembongan, Ceningan e Penida. Lá eu deixei meu coração! Tem que alugar motoca, pagar um tour ou ir de mototáxi. Principais pontos das ilhas: Ceningan – Blue Lagoon e Mahana Point; Lembongan – Dream Beach, Devils Tear e Mushroom Bay; e Nusa Penida – Crystal Bay, Broken Beach e Kelingking Beach – o lugar mais bonito que já vi.

4. Gilis

De Nusa Lembongan tem um barco que te leva para as ilhas Gilis – Trawangan (festas), Air (relax) e Meno (super relax), parando em Pandangbai (Bali). Fiquei cinco dias entre Trawangane e Air, e fiz o passeio para mergulho de snorkel, que super recomendo. E como esta é a última parada de muita gente, dá para aproveitar e relaxar. Sugiro sunset todos os dias, um dos mais bonitos que já vi.

Por Gabriela Valverde – revista Qual Viagem

Baiana que resolveu rodar o mundo com muito charme e sotaque. Em 7 anos, passou por 75 países e atualmente está em um mochilão de um ano pela Europa e Ásia Central.