4 lugares históricos para visitar em Alentejo

Confira destinos turísticos incríveis ligados a realeza portuguesa para conhecer

Região de Alentejo tem atrações e atividades incríveis para conhecer Imagem: LuisPinaPhotography | Shutterstock

Alentejo é a maior e mais autêntica região de Portugal. É um destino turístico que oferece uma variedade de atrações e atividades, além de belas paisagens e excelentes hotéis e restaurantes. Mas há algumas experiências que estão intrinsecamente ligadas à realeza portuguesa e que são imperdíveis para quem visita os destinos alentejanos. Veja abaixo algumas dessas opções!

1. Paço Ducal

O Paço Ducal, um palácio do século 16, está entre os monumentos mais emblemáticos de Vila Viçosa e já serviu de residência para a família real portuguesa. Com uma fachada em estilo maneirista de 110 metros de comprimento e totalmente revestida de mármore da região, o local é considerado um exemplar único da arquitetura civil portuguesa e, atualmente, funciona como um museu.

2. Coudelaria de Alter

A Coudelaria de Alter é visita obrigatória para os admiradores de cavalos puro-sangue lusitano. Fundada em 1748 na cidade de Alter do Chão, esta antiga coudelaria tinha como objetivo preparar os cavalos para a Picaria Real, academia equestre da corte portuguesa. No local, é possível fazer um passeio de atrelagem e ter aulas de equitação.

Jardim Público de Évora foi construído entre os anos de 1863 e 1867 (Imagem: saiko3p | Shutterstock)

3. Jardim Público de Évora

O Jardim Público de Évora foi construído entre os anos de 1863 e 1867, no terreno que um dia abrigou a horta real do Palácio de D. Manuel e do Convento de São Francisco. São três hectares de terreno com vegetação exótica e colorida, lagos, um caminho ladeado de bancos, um coreto e uma estátua de Vasco da Gama logo na entrada. No local ainda é possível ver os vestígios de uma muralha medieval do século 14 e as Ruínas Fingidas do século 19.

4. Castelo de Estremoz

O Alentejo possui muitos castelos espalhados por seu território e alguns deles foram transformados em confortáveis hospedagens, como é o caso do Castelo de Estremoz. Esta edificação do século 13, construída para a Rainha Santa Isabel, fica em um dos pontos mais altos de Estremoz, tem vista panorâmica para a charmosa cidade e para a vasta planície alentejana que a rodeia.

Por Lisia Minelli