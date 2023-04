4 maneiras de preparar bacalhau para a Páscoa

Aprenda a preparar opções de bacalhau simples para deixar a Páscoa ainda mais especial

O bacalhau é um prato que está bastante ligado à religião. A Páscoa, por ser uma comemoração cristã, tem essa refeição como um dos seus tradicionais símbolos culinários. Tal costume vem desde a Idade Média, com a tradição do jejum, que permitia apenas o consumo de carnes frias, como os peixes, nos dias da celebração da ressurreição de Jesus Cristo.

Ao longo dos anos, as práticas se modificaram, mas o bacalhau permanece na mesa de milhares de pessoas. Além disso, o alimento foi adaptado e pode ser servido de diversas formas. Para que você garanta o tradicional bacalhau no seu almoço, confira 4 formas incríveis de prepará-lo.

Bacalhau com batata ao murro

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado em postas

dessalgado em postas 6 batatas

2 dentes de alho descascados e picados

3 ovos cozidos

Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.

Em uma forma untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com brócolis cozidos.

Bacalhau Gomes de Sá

Ingredientes

600 g de bacalhau em lascas dessalgado

500 g de batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas

descascadas, cozidas e cortadas em rodelas 1 1/2 xícara de chá de azeite

1 dente de alho descascado e cortado em lâminas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 ovos cozidos

5 xícaras de chá de leite quente

Sal, pimenta-do-reino moída, azeitonas pretas e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau do leite e coloque na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com as azeitonas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.

Escondidinho de bacalhau

Ingredientes

600 g de bacalhau

2 cebolas descascadas e raladas

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 kg de mandioca descascada

340 g de molho de tomate

1 xícara de chá de água

2 tomates sem peles e sementes picados

Sal, molho de pimenta, azeite, azeitona preta sem caroço, salsa e cebolinha picadas a gosto

Azeite para untar

Farinha de rosca para enfarinhar

Queijo ralado para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Depois, leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e desfie o peixe. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o bacalhau e refogue por 8 minutos. Em seguida, junte o tomate, a salsa, o molho de tomate, a cebolinha, o molho de pimenta e a água e ferva. Por último, coloque as azeitonas, misture bem e reserve.

Em outra panela, coloque a mandioca cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira a mandioca para um recipiente, amasse com a ajuda de um garfo e misture com o creme de leite. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de rosca. Faça uma camada com o purê de mandioca, disponha o bacalhau sobre ele e cubra com o restante do purê. Por último, coloque os pedaços de manteiga sobre o purê, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 cebolas descascadas e picadas

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de extrato de tomate

400 g de massa para lasanha pré-cozida

pré-cozida 350 g de muçarela

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o bacalhau e refogue por 10 minutos. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até formar um molho espesso. Tempere com sal e reserve. Em um refratário, faça uma camada de molho, disponha a massa sobre ele e cubra com o queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o refratário e finalize com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.