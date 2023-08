4 massas práticas para o almoço de domingo

Aprenda a preparar receitas incríveis em poucos minutos

Macarrão à carbonara Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock

Durante o almoço de domingo, as massas não podem faltar. Isso porque elas, por si só, são uma refeição completa e deliciosa, mas também servem como acompanhamento para proteínas que ajudam a saciar a fome. O melhor é que ficam prontas em poucos minutos para você aproveitar o seu final de semana sem abrir mão de uma deliciosa refeição.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas com massas irresistíveis para você preparar. Veja!

Macarrão à carbonara

Ingredientes

500 g de macarrão espaguete

espaguete 250 g de bacon cortado em cubos

250 g de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

Sal a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e frite até dourar. Junte o creme de leite, misture bem e reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente.

Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e bata bem. Transfira para uma frigideira com óleo quente e frite. Desligue o fogo, junte a mistura ao macarrão, disponha o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Ravioli de queijo com molho de nozes

Ingredientes

400 g de ravioli recheado com queijo

300 g de creme de leite

50 g de queijo gorgonzola picado

400 g de queijo parmesão ralado

Sal, nozes picadas e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o creme de leite e os queijos e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe até obter uma mistura homogênea, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve. Disponha os raviolis sobre uma travessa e despeje o molho sobre eles. Polvilhe com as nozes e o tomilho e misture bem. Sirva em seguida.

Panqueca integral

Ingredientes

Massa

200 ml de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de quinoa

1 ovo

Azeite para untar

Recheio

800 g de patinho moído

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite desnatado

200 g de molho de tomate (para montar)

(para montar) Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e o cheiro-verde e refogue até obter uma cor marrom-escuro. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até dissolver completamente. Despeje sobre a carne e cozinhe até engrossar.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Disponha sobre uma assadeira e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.

Rondelli com presunto e queijo (Imagem: Vivian Bera | Shutterstock)

Rondelli com presunto e queijo

Ingredientes

400 ml de molho de tomate

1 xícara de chá de água

500 g de massa para pastel

para pastel 500 g de presunto fatiado

500 g de queijo muçarela fatiada

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque metade do molho de tomate e a água e misture bem. Transfira para uma travessa e reserve. Em uma superfície lisa, abra a massa e disponha sobre ela o queijo, cubra com uma camada de presunto e enrole. Com a ajuda de uma faca, corte na espessura de 3 dedos e disponha sobre o molho. Repita o processo com toda a massa. Despeje o restante do molho sobre o rondelli e polvilhe com o queijo ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio com cuidado e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.