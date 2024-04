4 mitos e verdades sobre o signo de Touro

Astróloga esclarece algumas informações que circulam sobre os taurinos

Nem tudo o que dizem sobre Touro é verdade Imagem: HstrongART | Shutterstock

Touro, o segundo signo do zodíaco, é conhecido por sua conexão com a terra, estabilidade e uma certa predileção pelos prazeres da vida. Regido por Vênus, o planeta do amor, beleza e finanças, o nativo possui qualidades como lealdade, determinação e uma forte inclinação para o conforto material.

No entanto, como acontece com qualquer signo, existem muitos mitos e verdades que circulam sobre as características dos taurinos. A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece alguns deles!

1. Taurinos são preguiçosos

Mito. Sendo Touro um signo fixo da Terra, os taurinos direcionam a sua energia para aquilo que é realmente importante para eles. Quando estão determinados a conseguir algo, apresentam muita energia e resistência durante o processo de conquista.

2. Taurinos são teimosos

Verdade. Com tanta determinação e persistência, os taurinos tendem a defender algo com muito empenho, sendo teimosos muitas vezes.

Taurinos costumam apreciar uma boa comida Imagem: ANTON URICH | Shutterstock

3. Taurinos são comilões

Depende do taurino. Como o signo de Touro rege os prazeres e os cinco sentidos, muitos dos seus nativos gostam de uma boa comida.

4. Taurinos não gostam de mudanças

Verdade. Mais uma vez, devido a Touro ser um signo de Terra, os nativos gostam de muita estrutura e organização. Portanto, tendem a não lidar muito bem com mudanças.