4 mitos e verdades sobre o uso de matizadores para cabelos

Veja como utilizar corretamente esse produto para neutralizar as tonalidades dos fios

O matizador é feito para todos os tipos de colorações e tonalidades Imagem: Anetlanda | Shutterstock

Na hora de comprar um bom matizador, a maioria das pessoas fica em dúvida sobre qual é a fórmula ideal para cada tipo de cabelo ou a maneira correta de utilizar o produto. Por isso, antes de escolher aleatoriamente, é importante entender o que é um matizador e como ele age na fibra capilar.

Esse produto nada mais é que um neutralizador de tonalidades e, em sua composição, existe um ativo que o permite agir sobre a tinta recém-aplicada e torná-la mais leve até chegar ao tom desejado para cada pessoa.

No entanto, ainda há muitas dúvidas e controvérsias sobre esse cosmético em si e, por isso, Cleiton Vítor, cabeleireiro especialista e sócio da marca brasileira de produtos capilares Felps Professional, desmistifica algumas dessas questões. Confira!

1. Apenas pessoas loiras podem usar matizadores

MITO. O produto é feito para todos os tipos de colorações e tonalidades, como o vermelho e o cobre, que são cores que sofrem com o desbotamento acelerado. “Por ser um cosmético muito vendido e utilizado pelas loiras, esse mito de que é exclusivo a elas se instaurou”, afirma.

“A verdade é que o matizador pode e deve ser usado por todos os tipos de cabelo e tons, inclusive para os grisalhos, já que, devido à oxidação diária, à exposição ao sol, a altas temperaturas de ferramentas térmicas, entre outros fatores, os cabelos vão ficando amarelados com o tempo. Mas, é claro, cada um exige uma variação diferente do produto”, explica o cabeleireiro.

2. O matizador deve ser aplicado de forma programada

VERDADE. Diversas pessoas acreditam que, quanto mais o usarem, mais rápidos serão os resultados – e não funciona bem assim. “É indicado que a aplicação do matizador tenha um intervalo de, no mínimo, 15 dias, para que não haja excesso de pigmentos nos fios“, explica.

“Também é importante ressaltar que é fundamental procurar um profissional adequado, para que ele possa orientar [sobre] o melhor matizador para a sua necessidade e de acordo com seu fundo de clareamento”, indica Vítor, uma vez que é muito comum que o uso sem regras desse cosmético cause manchas na cor dos cabelos.

Diferentemente da tintura, que penetra na cutícula capilar e altera a cor do fio, o matizador apenas neutraliza os tons (Imagem: Anetlanda | Shutterstock)

3. Matizadores têm o mesmo efeito da tinta

MITO. Matizadores e tintas não são a mesma coisa e não possuem a mesma função. A tinta é responsável por tornar a coloração permanente e durável e é, geralmente, composta de amônia, enquanto o matizador não é um produto que consegue penetrar na cutícula capilar, ou seja, sua ação é superficial.

“Se você quer mudar a cor do seu cabelo definitivamente, compre tinta, pois ela entra no interior da fibra e sua durabilidade é muito maior. Caso não goste do resultado alcançado após enxaguar a mesma, aí sim o matizador entra para te ajudar a chegar ao tom desejado”, recomenda o expert.

4. Todos os matizadores são roxos

MITO. Existem matizadores de muitas cores, como azul, cinza, verde, entre outras. A confusão, nesse caso, se dá, pois a variação roxa é a mais indicada para cabelos descoloridos ou loiros. “Isso se trata totalmente da combinação do círculo cromático, já que o roxo é oposto ao amarelo. Então, quando combinados, ambos diminuem a intensidade e se neutralizam. É isso que todo matizador vai fazer com a cor do seu cabelo. A prioridade é consultar um profissional para escolher com cautela no momento da compra o que é ideal para o seu tom”, finaliza o especialista.

Por Eva Beatriz