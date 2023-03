4 mitos sobre alimentação que você precisa desvendar

Nutricionistas esclarecem algumas mentiras populares sobre comidas e dão dicas para melhorar a dieta

Cuidados com a alimentação contribuem para uma vida saudável Imagem: Pixel-Shot l Shutterstock

Alimentação é um assunto muito vasto e cercado de uma série de mitos. Logo, desmistificá-los é importante para podermos melhorar a forma como nos alimentamos. Por isso, as nutricionistas Myrla Merlo e Mara Cristina de Sousa Miranda esclarecem alguns deles e dão dicas para nos alimentarmos melhor.

1. Produtos diet podem ser consumidos à vontade

Mito. Produtos diet são aqueles que não possuem um ou mais ingredientes em sua composição, tais como: açúcar (sacarose, mel, glucose) – indicado para diabéticos; gordura – indicado para pessoas com problemas de colesterol; sal – indicado para os hipertensos. Por exemplo, o chocolate diet não tem açúcar em sua composição, mas há uma grande concentração de gordura, prejudicando pessoas com hiperlipidemia.

2. Gorduras se transformam em músculos

Mito. Transformar gordura em músculo é impossível! Quando você, por meio da atividade física, consegue ter uma hipertrofia muscular (aumento do músculo) e, ao mesmo tempo, perder gordura, com certeza se deve a processos independentes. O tecido adiposo (gordura) não tem a capacidade de se transformar em músculos.

É mito que misturar manga com leite faz mal (Imagem: Elena Hramova l Shutterstock)

3. Manga com leite faz mal

Mito. Na época colonial, proprietários de escravos espalharam esse mito a fim de diminuir os custos com a ingestão do leite, a qual era cara e exclusiva aos senhores de engenho. A manga, por outro lado, era um alimento farto.

4. Comer chocolate favorece o surgimento de acne

Mito. Vários estudos analisados não mostraram relação entre o aumento do consumo de chocolate e o aparecimento de qualquer tipo de mudança na pele. O que se sabe é que as elevações de glicose do plasma, que ocorrem em consequência da ingestão de uma carga significativa de glicose, podem causar um aumento da testosterona e uma diminuição dos hormônios sexuais, envolvidos no controle da secreção das glândulas sebáceas, propiciando o aparecimento de acne.