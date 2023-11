4 momentos em que a drenagem linfática é indicada para a saúde

Especialista explica os benefícios da técnica e indica os melhores momentos para a aderir

Drenagem linfática previne doenças e melhora o bem-estar do corpo Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

A drenagem linfática consiste em uma massagem que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas presentes no organismo pela urina, melhorando a circulação sanguínea, ajudando no bem-estar e na disposição, além de ajudar a prevenir uma série de doenças.

De acordo com Isa Santini, especialista em beleza corporal e facial e nome à frente do Ateliê Beauty (spa de beleza), o procedimento é muito popular por justamente trazer alívios e resultados imediatos. “A cada dia mais as mulheres vêm se queixando do excesso de inchaço, não apenas causado pela alimentação, mas também por condições físicas, como retenção de líquido, pressão alta e até mesmo o efeito sanfona – causado pelo ganho e perda rápidos de peso”, comenta a expert.

Apesar disso, uma dúvida comum entre as mulheres que ainda não são adeptas ao procedimento é em qual época recorrer à técnica. Por isso, a especialista em beleza compartilha em quais momentos o método é indicado. Confira!

1. Gestação

Para as gestantes, o procedimento é feito focado nas necessidades do corpo que está passando por mudanças físicas e hormonais e que, devido a essas alterações, acabam sofrendo mais com edemas e inchaços.

“Para as gravidinhas, os movimentos são mais leves e sutis, muda também a posição, já que em determinado período não é possível mais estar de bruços, além de serem técnicas mais suaves e que combinam com aquele momento maternal”, diz a especialista.

2. Pós-operatório

Para quem está passando ou irá passar por recuperação cirúrgica, a drenagem linfática é recomendada para aliviar os sintomas pós-operatórios causados pela anestesia. “Para procedimentos estéticos, como a lipoaspiração, a técnica ajuda a paciente a ver os resultados mais rápidos, além de proporcionar um conforto, uma vez que ele drena todo excesso de líquido acumulado causado pelo procedimento. O ideal é que as massagens sejam feitas até quatro meses após a intervenção cirúrgica”, explica Isa Santini.

Drenagem linfática é um procedimento indolor que ajuda a promover o autocuidado Imagem: Carla Castro | Shutterstock

3. Autocuidado

Para quem tem receio ou dúvidas sobre o procedimento, a profissional comenta que, além de indolor, a massagem garante resultados imediatos, uma vez que os movimentos utilizados durante a técnica são pensados para abrir o sistema linfático e movimentar os gânglios, que estão diretamente ligados ao ducto linfático, fazendo com que o líquido drenado seja eliminado por meio da urina e fezes.

“A drenagem linfática é feita por profissionais habilitados, que dominam as técnicas corretas para que o resultado seja plenamente satisfatório à paciente”, complementa. O método, indicado para as queixas do excesso de inchaço no corpo, não é recomendado para pacientes em tratamento oncológico, sendo necessária a liberação médica.

4. Período pré-menstrual

A drenagem linfática pode ser realizada em todas as regiões do corpo, inclusive no rosto e no abdômen, sendo essas as mais procuradas pelas mulheres durante o período menstrual, que devido aos hormônios envolvidos podem influenciar diretamente no aumento do inchaço nessas regiões.

“Quando a gente fala de rosto, a massagem vai desinchar as pálpebras, o nariz, a mandíbula, deixando o contorno do rosto mais bonito e trazendo um ar mais relaxado e descansado à face”, finaliza a especialista em beleza corporal.

Por Larissa Geovanna