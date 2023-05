4 opções de tosa para cães da raça poodle

A tosa ajuda a manter a pelagem do cachorro limpa, saudável e livre de emaranhados

Tosa leão Imagem: AntonMaltsev | Shutterstock

Os pelos do cachorro poodle são um dos aspectos mais distintos e característicos da raça. Esses cães possuem uma pelagem densa, encaracolada e praticamente não soltam pelos. Dessa forma, são bons companheiros para pessoas que sofrem de alergias. Além disso, a pelagem do poodle é altamente versátil e pode ser estilizada. A seguir, confira alguns tipos de tosa mais comuns!

1. Tosa leão

A tosa leão é uma das mais icônicas para poodles. Nesse estilo, o focinho, as pernas dianteiras e a base da cauda são tosados curtos, enquanto o corpo é deixado com uma pelagem mais longa. As pernas traseiras também têm pompons de pelos na altura dos quadris. Essa tosa remonta às origens do poodle, quando eles eram usados como cães de caça aquática. Ela era projetada para proteger as articulações e órgãos vitais do frio enquanto o Poodle nadava.

Tosa continental (Imagem: Dulova Olga | Shutterstock)

2. Tosa continental

A tosa continental é elegante e refinada. Nesse estilo, as áreas das pernas, rabo e rosto são tosadas bem curtas, enquanto a pelagem é mantida longa no corpo. Pompons são deixados nas pontas das pernas e na base da cauda. O focinho pode ter um topete ou ser tosado curto. Essa tosa é popular em competições de beleza canina.

Tosa moderna (Imagem: Dulova Olga | Shuttersotck)

3. Tosa moderna

A tosa moderna é uma variação da continental, em que as áreas tosadas são mais suaves e arredondadas. As pernas são tosadas de forma uniforme, sem pompons, e a cauda é mantida longa com uma ponta em forma de chama. O focinho pode ter um topete ou ser tosado curto. Essa tosa é uma opção mais contemporânea, mantendo o aspecto refinado do poodle, porém com um toque mais suave.

Tosa bebê (Imagem: Alen thien | Shutterstock)

4. Tosa bebê

A tosa bebê é um estilo mais fofo e adorável, geralmente usado em filhotes ou poodles adultos. Nesse estilo, a pelagem é tosada em um comprimento uniforme em todo o corpo, deixando-o com uma aparência de filhote. As orelhas e a cauda podem ser tosadas em um comprimento mais curto. Essa tosa é fácil de manter e dá ao poodle um visual mais descontraído.

Cuidando da pelagem

Independentemente do estilo de tosa escolhido, é essencial cuidar adequadamente da pelagem do poodle. Por isso, escove-o regularmente para evitar emaranhados e nós, e agende visitas regulares ao pet shop para manter a higiene e a saúde da pelagem. Além disso, certifique-se de que seu poodle esteja confortável durante o processo de tosa, escolhendo um profissional experiente e proporcionando uma experiência positiva para o seu amiguinho.