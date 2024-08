4 parques para andar de bicicleta em São Paulo

Veja opções de espaços verdes na cidade para relaxar e pedalar

Pedalar em parques é uma excelente maneira de desfrutar da natureza enquanto pratica um exercício saudável Imagem: pauloalberto82 | Shutterstock

Andar de bicicleta é uma atividade que traz inúmeros benefícios tanto para a saúde física quanto para a mental. Pedalar fortalece os músculos, especialmente os das pernas, melhora a capacidade cardiovascular e contribui para a perda de peso. Além disso, proporciona uma sensação de liberdade e bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Para isso, é possível aproveitar alguns dos espaços verdes na cidade de São Paulo, seja para praticar um exercício ou para o lazer. Por isso, a seguir, Carol Rivas, CIO da Tembici, empresa líder em tecnologia para micromobilidade, lista alguns parques ideais para passear em duas rodas!

1. Parque Ibirapuera

No Parque do Ibirapuera, há diversos atrativos para o público, desde passeios culturais e educativos, como caminhadas, museus e monumentos históricos, além dos jardins e paisagens repletas de flores e árvores. Há também aparelhos de ginástica, quadras, playground, quiosques, ciclovia e o planetário. Um parque completo e cheio de espaço para poder pedalar. Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 5h às 23h.

2. Parque Villa Lobos

O Parque Estadual Villa-Lobos está localizado em Alto de Pinheiros, às margens do rio Pinheiros, na cidade de São Paulo. Atualmente, é muito procurado para caminhadas, corridas e passeios de bicicletas.

Justamente por ser um parque de segunda geração (tem a intenção de conceituar o tempo livre de lazer das populações urbanas como um tempo de cultura e de conhecimento), o Villa-Lobos é proposto como um espaço temático musical, moderno e contemporâneo, contendo, além das áreas verdes, equipamentos destinados ao sensível conhecimento da música. Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 5h30 às 19h.

O Parque do Povo, no Itaim Bibi em São Paulo, oferece diversas opções de lazer e esportes Imagem: RudiErnst | Shutterstock

3. Parque do Povo

O Parque Povo Mário Pimenta Camargo, conhecido como Parque do Povo, está localizado no Itaim Bibi. Tem um espaço de complexo esportivo de três quadras poliesportivas – com marcação especial para esportes paralímpicos –, campo de futebol, pista de ciclismo própria, pista de skate, local para caminhada, pista de corrida, um jogo de tamanho real de xadrez (em que as pessoas podem movimentar as peças enormes em um tabuleiro quadriculado no chão), trilha e aparelhos de ginástica.

O mais interessante é a pista própria de ciclismo, que ajuda quem quer pedalar com tranquilidade. Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 6h às 22h.

4. Parque Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, é uma via expressa elevada da cidade de São Paulo que liga a região da Praça Roosevelt, no centro da cidade, ao Largo Padre Péricles, na Barra Funda.

Esse espaço é utilizado principalmente para os momentos de lazer. Nele, é comum encontrar pessoas caminhando, correndo, andando de skate e de bicicleta, principalmente nos horários em que o Minhocão está fechado para os momentos de lazer. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h, e nos finais de semana e feriado, das 7h às 22h.

Por Bruna Zanin