4 participantes do signo de Peixes no BBB 24

Veja aspectos desses nativos que mais chamam atenção no reality show

No BBB 24, Alana, Giovanna, Raquele e Rodriguinho são de Peixes Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock

Peixes é o último signo do zodíaco, simbolizando a sabedoria adquirida ao longo das experiências de todos os signos anteriores, conferindo aos piscianos uma sabedoria intuitiva e uma capacidade única de compreender as complexidades da vida.

No BBB 24, Alana, Giovanna, Raquele e Rodriguinho são de Peixes e compartilham algumas características em comum do signo, sendo confidentes confiáveis e amigos solidários. A seguir, conheça alguns aspectos sobre o perfil desses nativos!

1. Alane

Alane é uma participante ligada às artes Imagem: Reprodução digital | Paulo Belote | Globo

Nascida no Belém do Pará, Alane é conhecida por ser extrovertida e aparecida. Além disso, a sister também é bem ligada às artes: é bailarina e atriz. De modo geral, o pisciano tende a viver em um mundo de sonhos; por isso, precisa desenvolver atividades artísticas que o conectem com a realidade.

“Caso contrário, pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com quem se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, alerta a astróloga Thaís Mariano

2. Giovanna

Giovanna costuma proteger quem ela gosta Imagem: Reprodução digital | Paulo Belote | Globo

Nascida em Belo Horizonte, a nutricionista Giovanna é uma pessoa transparente que não aceita desrespeito ou críticas a quem ela gosta. Inclusive, nativos do mesmo signo da sister são algumas das melhores companheiras que alguém poderia desejar, porque conseguem perceber como alguém querido está se sentindo.

“Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado”, explica Thaís Mariano.

3. Raquele

Raquele é uma participante sonhadora Imagem: Reprodução digital | Paulo Belote | Globo

Raquele nasceu no Espírito Santo em uma pequena cidade, chamada Conceição da Barra, mas se mudou para Aracruz – ainda pequena. Por isso, segundo ela, tem o desejo de viajar e conhecer o mundo. Inclusive, segundo a astróloga Yara Vieira, as pessoas do signo de Peixes costumam ser bastante sonhadoras, e perseguem os seus objetivos com todas as forças.

4. Rodriguinho

Rodriguinho gosta de conviver em harmonia Imagem: Reprodução digital | Paulo Belote | Globo

Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, Rodriguinho é cantor de pagode. É uma pessoa sincera, alegre e costuma conviver em harmonia com outras pessoas.

Os nativos de Peixes costumam ser sensíveis, pacientes, calmos e intuitivos. “Captam toda a energia do ambiente como esponjas, o que os leva a sentir muitas coisas que não são suas. Têm bastante dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, conta Thaís Mariano.