4 passeios imperdíveis na Chapada dos Veadeiros

Cachoeiras, trilhas e montanhas estão entre alguns dos atrativos da região que fica em Goiás

Chapada dos Veadeiros encanta os turistas por sua biodiversidade Imagem: vitormarigo | Shutterstock

A Chapada dos Veadeiros, localizada no noroeste do estado de Goiás, é um destino de beleza única e intensa, que desafia os turistas a explorarem o Brasil. Um paraíso do ecoturismo, a região é dominada por montanhas, cachoeiras e trilhas, e encanta por sua vegetação serrana. Mas, em meio ao sol quente do clima seco, destaca-se mesmo por suas piscinas com águas naturais, convidativas para um belo mergulho.

A seguir, confira 4 destinos que você precisa conhecer neste pedaço de Goiás!

1. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Fazer trilha de nível médio com o sol forte de meio-dia e o clima seco da Chapada… Tudo isso pede um mergulho! Nesse pedaço de paraíso, você encontra na trilha cânions incríveis em 11 quilômetros de muita beleza. Leve água, lanche e protetor solar!

2. Cachoeira de Santa Bárbara

Um dos lugares mais visitados e está a pouco mais de 2h de Alto Paraíso. Recomendo ir cedo, pois o sol ilumina tudo a partir das 10h, além de ficar supercheia durante a tarde. Custa R$ 20 a entrada e, normalmente, de R$ 70 a R$ 100 para o guia que leva até oito pessoas.

Piscinas e poços naturais são um dos destaques da Chapada dos Veadeiros Imagem: travellingwithus | Shutterstock

3. Fazenda Loquinhas

O lugar foi uma surpresa para mim. A menos de 8 quilômetros de Alto Paraíso (ida e volta), dá para curtir poços lindos em apenas duas ou três horas. Tem uma trilha de fácil acesso com pier de madeira e boa infraestrutura. Quem quiser pode se hospedar na própria fazenda. Uma dica é fazer Loquinhas em um turno e Cristais no outro. É uma combinação explosiva para fotos!

4. Paraíso dos Pândavas

Uma piscina de água natural em meio à natureza exuberante do Paraíso dos Pândavas. Foi assim que encerrei minha estadia de uma semana na Chapada dos Veadeiros. Comida leve e preparada com carinho, aulas de yoga, caminhadas pelas cachoeiras e mirantes dentro da propriedade, nascer do sol e uma piscina que deixa até a alma mais leve. Uma verdadeira descoberta!

Por Gabriela Valverde – revista Qual Viagem

Baiana que resolveu rodar o mundo com muito charme e sotaque. Em 7 anos, passou por 75 países e atualmente está em um mochilão de um ano pela Europa e Ásia Central.