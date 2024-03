4 passeios imperdíveis para fazer na Ilha Grande

Explore os tesouros naturais desse destino localizado no Rio de Janeiro

A Ilha Grande é um paraíso de beleza natural e biodiversidade única na costa verde do Rio de Janeiro Imagem: Derson Santana | Shutterstock

Localizada na costa verde do estado do Rio de Janeiro, a deslumbrante Ilha Grande é um verdadeiro paraíso natural que encanta visitantes de todo o mundo. Com suas praias de águas cristalinas, trilhas exuberantes e biodiversidade única, a ilha oferece uma variedade de experiências inesquecíveis para os aventureiros e amantes da natureza.

Entre os diversos atrativos que a Ilha Grande oferece, destacam-se quatro passeios incríveis que proporcionam uma imersão completa na beleza e na cultura desse destino paradisíaco. Conheça a seguir!

1. Praia de Lopes Mendes

É considerada uma das mais belas do Brasil. Fomos de escuna até a Praia do Pouso – 50 minutos –, e de lá fizemos uma trilha bem íngreme de 1 quilômetro, em torno de 30 minutos, até chegar ao paraíso. Leve seu lanche, caso não seja alta temporada, pois não verá nenhum vendedor ambulante. Sombra você vai ter de sobra, pois há muitas amendoeiras.

2. Ilhas paradisíacas

As paradas são nas praias do Dentista e da Piedade, nas ilhas da Botina e de Catagúas, e na Lagoa Azul (parada escolhida pelo marinheiro). Todas as ilhas desse passeio são maravilhosas.

A Praia da Feiticeira encanta com suas águas calmas e cristalinas Imagem: Sandra Moraes | Shutterstock

3. Meia volta a ilha

Passamos por duas belíssimas lagoas (a Verde e a Azul) e almoçamos na Praia Saco do Céu. Na sequência fomos para as praias do Amor e da Feiticeira. As lagoas, principalmente a Verde, são as atrações desse passeio.

4. Volta a ilha

Esse é o passeio mais concorrido, pois passa por praias incríveis como a de Caxadaço, de Meros, do Aventureiro e a Parnaioca. É importante saber que esse passeio só ocorre se o vento não estiver forte.

Por Symone Dias – revista Qual Viagem

Apaixonada por viagens, e essa paixão fez com que o blog Viajando com Sy nascesse para compartilhar com vocês experiências pelo mundo.