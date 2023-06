4 peças de roupas para adquirir um estilo parisiense

Consultora de moda explica como adotar um guarda-roupa minimalista e sofisticado

O trench coat foi um marco nas vestimentas de atrizes francesas icônicas, como Brigitte Bardot e Catherine Deneuve Imagem: Maria Markevich | Shutterstock

Paris é famosa por ser uma cidade cheia de moda e elegância. Não é à toa que suas moradoras têm um estilo único que costuma ser admirado em todo o mundo. Apesar de ser associada ao luxo, as mulheres de Paris se vestem de forma básica. Elas preferem roupas simples que deixam o visual chique, sofisticado e sem complicações.

Aderir à moda francesa pode ser um estímulo para quem busca adotar um guarda-roupa minimalista e uma atitude confiante. Por isso, a consultora de moda e imagem, Camile Stefano, analisou as tendências de moda parisiense e selecionou quatro peças fundamentais para construir um guarda-roupa inspirado na Cidade Luz.

Trench coat

Durante a transição entre as estações, um dos itens indispensáveis e que também ganhou popularidade entre os homens, é o clássico trech coat. Camile ressalta que, “é comum vê-lo pelas ruas de Paris no tradicional marrom caramelo, mas também na versão azul marinho, acompanhando camisetas básicas, jeans ou alfaiataria”, analisa. Esse modelo também foi um marco nas vestimentas de atrizes francesas icônicas, como Brigitte Bardot e Catherine Deneuve.

Lenços

Os lenços são acessórios comuns na vestimenta das parisienses, pois acrescentam estilo e contraste às roupas básicas que fazem parte do guarda-roupa minimalista. “Eles podem ser usados de diferentes maneiras: amarrados no pescoço ou na cabeça, conferindo um toque de elegância e personalidade aos looks mais simples” explica a consultora de moda.

Meia-calça

O estilo de rua parisiense é conhecido pela atenção aos detalhes. Uma tendência marcante é o uso de meias-calças. Camile explica que o item é especialmente popular durante o inverno e pode ser combinado com qualquer tipo de look. “A meia-calça preta fio 20 pode ser usada tanto com tênis, para um visual mais descontraído, quanto com sapatos mais sofisticados ou casuais, mais um item versátil da moda de rua francesa”, explica.

Além de ser uma peça clássica e duradoura, a jaqueta de couro pode adicionar uma dose instantânea de elegância a qualquer roupa (Imagem: Zoom Team | Shutterstock)

Jaqueta de couro

A jaqueta de couro é considerada um investimento essencial para as francesas se prepararem para o inverno com sofisticação. Além de ser uma peça clássica e duradoura, ela pode adicionar uma dose instantânea de elegância a qualquer roupa. “Seja combinada com uma blusa simples e jeans, ou sobreposta a um vestido delicado, o couro é capaz transformar o visual básico em algo mais ousado e moderno”, analisa a especialista. “Além disso, essa peça icônica também é prática e funcional”, conclui.

Por Helena Salvador