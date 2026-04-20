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4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Aprenda a preparar versões saborosas e que não demandam tanto tempo na cozinha

  • Por EdiCase
  • 20/04/2026 14h00 - Atualizado em 20/04/2026 17h12
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Rolinhos de abobrinha Rolinhos de abobrinha Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock

Feriado é sinônimo de descanso, reunião com quem se gosta e muita comida gostosa — melhor ainda sem aquela maratona exaustiva diante do fogão. Com os petiscos práticos certos, é possível montar uma mesa farta, saborosa e bonita em pouquíssimo tempo, sobrando energia para curtir cada momento.

A seguir, confira como preparar 4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado!

1. Rolinhos de abobrinha

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento
  • 1/2 xícara de chá de cream cheese
  • 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos
  • 2 colheres de sopa de dill
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio e pincele com azeite de oliva. Grelhe as fatias de abobrinha dos dois lados até ficarem macias e levemente douradas. Reserve. Depois, em uma tigela, misture o cream cheese com o dill e o sal até formar um creme homogêneo. Espalhe uma pequena quantidade do creme sobre cada fatia de abobrinha, adicione alguns pedaços de tomate e enrole formando rolinhos. Disponha os rolinhos em um prato e finalize com mais dill por cima. Sirva em seguida.

2. Bolinho assado de milho-verde com queijo

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de milho-verde cozido
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de queijo ralado
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o milho-verde, o ovo, o leite, o queijo, a farinha de trigo, o azeite de oliva e o sal até formar uma massa cremosa. Distribua em pequenas porções em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Mini-hambúrgueres de frango Imagem: Natasha Breen | Shutterstock

3. Mini-hambúrgueres de frango 

Ingredientes

  • 300 g de frango cozido e desfiado
  • 6 pães pequenos com gergelim
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 150 g de queijo muçarela fatiado
  • 1 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o frango desfiado. Tempere com sal e misture até aquecer bem e dourar levemente. Reserve. Depois, corte os pães ao meio e aqueça rapidamente em uma frigideira em fogo médio. Na base do pão, coloque uma porção de frango desfiado, adicione o queijo, uma colher de requeijão e finalize com folhas de manjericão. Feche com a outra metade do pão e sirva em seguida.

4. Dadinho de tapioca com queijo

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de tapioca granulada
  • 1 xícara de chá de leite quente
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a tapioca, o leite quente, o queijo e o sal até formar uma massa firme. Espalhe em uma forma untada com óleo e leve à geladeira por cerca de 1 hora até firmar. Depois, corte em cubos e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

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