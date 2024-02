4 posturas de yoga que ajudam a combater a depressão pós-parto

Veja como alguns exercícios podem ajudar a relaxar a mente e diminuir a ansiedade

A yoga é benéfica para a saúde da mãe após o parto Imagem: PH888 | Shutterstock

A depressão pós-parto é um problema que gera sentimentos intensos de tristeza, ansiedade e exaustão, impactando a saúde física e mental das mães, bem como a dinâmica familiar. Além do acompanhamento médico, o yoga pode auxiliar no tratamento. Isso porque, segundo Bruna Tiboni Kaiut, especializada no Método Kaiut Yoga, a prática é um meio eficaz de proporcionar relaxamento, equilíbrio emocional e conexão mente-corpo.

“Um estudo recente publicado na revista científica Complementary Therapies in Clinical Practice, reforça a eficácia do yoga como terapia complementar promissora para a depressão pós-parto. O estudo, que envolveu 57 mulheres, demonstrou que 78% delas experimentaram mudanças clínicas significativas após participarem de sessões de yoga ao longo de 8 semanas”, conta a especialista.

Em vista disso, a profissional indica 4 posturas de yoga que ajudam no pós-parto e explica como praticá-las. Confira!

1. Virasana

Nessa postura, foque na sua respiração Imagem: fizkes | Shutterstock

Para fazer essa postura, Bruna Tiboni Kaiut ensina: “Comece sentada com os joelhos dobrados, afaste os pés para os lados dos quadris, mantendo os tornozelos alinhados com os joelhos. Sente-se entre os tornozelos, mantendo a coluna ereta. Permaneça na posição por 1-2 minutos, focando na respiração profunda e relaxamento”.

2. Viparita Karani (pernas para cima na parede)

Essa postura ajuda a relaxar o corpo Imagem: zeljkodan | Shutterstock

Segundo a especialista, para iniciar essa postura você deve colocar um tapete perto de uma parede e, em seguida, posicionar-se próximo a ela. “Deite-se de costas, estique as pernas ao longo da parede. Fique nessa posição por 5-10 minutos, respirando calmamente”, explica.

3. Sukhasana

A respiração longa na sukhasana ajuda a relaxar Imagem: fizkes | Shutterstock

No sukhasana, você deve se acomodar no chão com as pernas cruzadas e colocar as mãos nos joelhos ou apoiadas na barriga. Depois, segundo a especialista, precisa “manter a coluna relaxada, fechar os olhos e respirar profundamente por 3-5 minutos”.

4. Supta Badakonasana

Para realizar essa postura, Bruna Tiboni Kaiut recomenda que você procure um local firme e confortável para deitar. Em seguida, ela explica: “Junte as solas dos pés, deixe os joelhos caírem para os lados e descanse as mãos na barriga. Permita que os joelhos relaxem em direção ao chão e mantenha a posição por 3-5 minutos, concentrando-se na respiração e relaxamento pélvico”.

Dicas para praticar yoga no pós-parto

Inicie com cautela: para Bruna, evitar comparações é o começo de tudo. “Essa trajetória é sua e é única, respeite e acolha as mudanças do corpo no pós-parto . Comece com posturas suaves, aumentando a dificuldade aos poucos”, recomenda a profissional.

para Bruna, evitar comparações é o começo de tudo. “Essa trajetória é sua e é única, respeite e acolha as mudanças do corpo no . Comece com posturas suaves, aumentando a dificuldade aos poucos”, recomenda a profissional. Pratique pranayama : a especialista em yoga recomenda dedicar um tempo aos exercícios de respiração. Experimente respiração abdominal para acalmar a mente.

: a especialista em yoga recomenda dedicar um tempo aos exercícios de respiração. Experimente respiração abdominal para acalmar a mente. Seja gentil consigo : reconheça as limitações do corpo neste período e mantenha uma abordagem compassiva.

: reconheça as limitações do corpo neste período e mantenha uma abordagem compassiva. Estabeleça uma rotina: reserve um momento para a prática e seja consistente para obter os benefícios do exercício a longo prazo. “Dessa forma, as mães podem incorporar o yoga de forma segura e gradual em sua rotina pós-parto. Ao adotar a prática regular de yoga, as mulheres podem fortalecer não apenas seus corpos, mas também suas mentes, construindo uma base sólida para uma maternidade saudável e equilibrada”, finaliza Bruna Tiboni Kaiut.

Por Bruna Tiboni Kaiut e Ravi Kaiut