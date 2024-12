São destinos famosos entre os turistas e ideais para relaxar e curtir o verão

Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história Imagem: Joa Souza | Shutterstock

Um dos principais destinos do sul da Bahia, Porto Seguro possui inúmeras belezas naturais e uma grande importância na história do Brasil, que remete à chegada dos portugueses. A cidade histórica é considerada o primeiro núcleo habitacional do país e funciona como um museu ao ar livre, com casas antigas, o Marco do Descobrimento, igrejas e museus. Vale visitar também o Memorial da Epopeia do Descobrimento.

A cidade de Porto Seguro é mais conhecida pelo agito, mas também oferece refúgios tranquilos em seus três principais distritos cheios de personalidade: Arraial d’Ajuda (com ares mais rústicos, praias paradisíacas e a charmosa Rua do Mucugê), Trancoso (favorito entre famosos e estrangeiros) e Caraíva (vila de pescadores que ganhou fama nos últimos anos).

Abaixo, confira 4 praias deslumbrantes para conhecer em Porto Seguro!

1. Praia de Taperapuã

Mais próxima ao centro, Taperapuã abriga as mais famosas barracas de praia de Porto Seguro, com muita música, badalação e uma estrutura completa.

2. Praia da Pitinga

Em Arraial d’Ajuda, tem piscinas naturais que se formam na maré baixa e uma longa faixa de areia, que vai dos quiosques mais movimentados a uma parte mais tranquila, junto às falésias coloridas.

A Praia do Espelho tem águas calmas e cristalinas Imagem: ADVTP | Shutterstock

3. Praia do Espelho

Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, fica em Trancoso. Seu nome remete à calmaria de suas águas cristalinas, que vão do azul ao esverdeado. Tem ainda piscinas naturais de água morna, falésias e areia branca.

4. Praia da Barra de Caraíva

É o ponto em que o rio Caraíva encontra o oceano, em que você pode relaxar na faixa de areia, curtir tanto a água doce quanto a salgada e observar a maré mudar a cor do mar.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem