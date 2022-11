4 procedimentos estéticos para empinar o bumbum

Técnicas ajudam a realçar as curvas e dar volume aos glúteos

Ter o bumbum com contorno definido, firme e empinado é o desejo de muitas mulheres. Para isso, é possível impulsionar aqueles agachamentos que você já faz na academia por meio de procedimentos estéticos. A seguir, a dermatologista Geisa Costa e o cirurgião plástico Marcelo Sampaio explicam quais são os tratamentos mais indicados e como funciona cada um deles. Confira!

1. CM Slim

“São equipamentos modernos, como o CM Slim, que usam ondas eletromagnéticas para estimular os músculos ao mesmo tempo em que reduzem a gordura localizada. A técnica confere volume e ajuda a empinar. Para se ter uma ideia, 30 minutos de uma sessão equivalem a 20 mil agachamentos”, explica a médica dermatologista, Geisa Costa, diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center.

A dermatologista ainda comenta sobre a quantidade de sessões necessárias para obter os resultados com o procedimento. “O número de sessões vai variar de acordo com cada pessoa, mas o protocolo requer, no mínimo, oito sessões, sendo duas por semana”. No entanto, é preciso fazer sessões anuais a fim de continuar com o resultado conquistado.

2. Bioestimuladores e preenchedores

Outro segredo é associar os equipamentos que usam ondas eletromagnéticas aos bioestimuladores de colágeno e aos preenchedores à base de ácido hialurônico. “São substâncias que, quando injetadas na pele, estimulam a produção natural de colágeno, melhorando o contorno e a firmeza, e minimizando, inclusive, a celulite”, comenta a médica dermatologista.

3. Gluteoplastia

Agora, também é possível conseguir o bumbum na nuca de forma definitiva com a gluteoplastia, a cirurgia plástica que remodela, esculpe e define essa região. “Dependendo dos objetivos da paciente, podemos usar a técnica chamada lipoenxertia, que remove gordura de outras partes do corpo, como barriga e pernas, e aplica nos glúteos, ou sugerir a prótese de silicone, que também conta com tamanhos diferentes. Mas existe, ainda, a opção de combinar ambas”, revela o cirurgião plástico Marcelo Sampaio, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas (USP).

No entanto, para realizar o procedimento, é preciso se programar, devido ao pré e ao pós-operatório. “Além de pedir vários exames para saber se a paciente está bem de saúde e poder fazer o procedimento, é importante contar que ela tem que fazer repouso absoluto por 20 dias e só vai poder sentar depois de um mês para ter uma boa cicatrização, mas o resultado compensa”, argumenta o médico.

4. Torsoplastia

Outra cirurgia que pode ser aconselhada é a torsoplastia, em que o especialista remove uma tira de pele ou de gordura da região dorsal, conseguindo, dessa forma, remodelar os contornos corporais e levantar os glúteos. “A cicatriz é uma das grandes preocupações das pacientes, mas a incisão ocorre na linha das nádegas e fica discreta”, conclui o Dr. Marcelo Sampaio.