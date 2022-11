4 razões para fazer terapia e os benefícios para a saúde mental

Acompanhamento psicológico ajuda no autoconhecimento e na comunicação

Procura por terapia cresce após o isolamento social Imagem: Shutterstock

A saúde mental é uma pauta que tem ganhado força nos últimos anos. O número de pessoas que têm procurado ajuda psicológica cresceu relativamente. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), após a pandemia da Covid-19, médicos psiquiatras perceberam um aumento de 47,9% em seus atendimentos.

De acordo com o médico psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica, Dr. Ariel Lipman, o acompanhamento terapêutico se faz cada vez mais importante nos dias de hoje, uma vez que levamos, enquanto sociedade, uma vida progressivamente mais agitada e, por isso, não é raro nos sentirmos desconectados de nós mesmos.

“Falar com um profissional sobre seus sentimentos e mesmo sobre os eventos do seu dia a dia pode ser extremamente aliviador. Sem falar nos benefícios que a terapia pode trazer para uma pessoa a longo prazo. Por isso, não faltam motivos para procurar um terapeuta”, afirma o profissional. Pensando nisso, o médico psiquiatra listou 5 motivos para você fazer terapia. Confira!

1. Desenvolvimento da autoconfiança

Uma pessoa que faz acompanhamento com um terapeuta pode tomar consciência de suas potencialidades. Ao aprender a lidar com os próprios sentimentos e com as inseguranças, o paciente ganha mais confiança em si. Afinal, ao encarar situações com maior maturidade e clareza, é possível sentir orgulho da postura assumida.

“Por esse motivo, a terapia é muito indicada para pessoas que sofrem de fobia social, por exemplo, pois esse é um transtorno cujo principal sintoma é a baixa autoestima e, consequentemente, são evitadas situações sociais. Indica-se essa forma de tratamento, pois, com o acompanhamento de um terapeuta, a pessoa pode ganhar mais confiança em si mesma e, assim, combater a falta de convicção em seu valor e o sentimento de dúvida em si”, explica o Dr. Ariel Lipman.

2. Amplia o autoconhecimento

O autoconhecimento também pode ser trabalhado na terapia. Ao manter conversas sinceras com o profissional, o analisando consegue desenvolver um melhor entendimento de si. Isso ocorre porque muitas coisas que o paciente sente não são ditas em alto e bom som e, por vezes, externalizar certos pensamentos pode ser o caminho para se conhecer melhor.

“O autoconhecimento definitivamente é um dos maiores benefícios de se fazer terapia. Muitas pessoas acham que se conhecem e se entendem muito bem, mas só realmente passam a ter um grande conhecimento de si quando começam a ser atendidos por um psicólogo”, reitera o médico psiquiatra.

Terapia auxilia o paciente a descobrir suas potencialidades (imagem: Shutterstock)

3. Ensina a conviver e a lidar com os sentimentos ruins

Se conhecer melhor é também aprender a conviver com certos sentimentos, por piores que sejam, bem como a enfrentá-los. Nesse sentido, a terapia pode ajudar. Ao falar sobre situações simples do dia a dia que podem ser estressantes e desgastantes de alguma forma, o paciente pode identificar as causas dos sentimentos desconfortáveis. Desse modo, torna-se mais fácil encontrar maneiras de lidar com as situações cotidianas.

4. Terapia ajuda a combater os bloqueios emocionais

Com o acompanhamento adequado de um terapeuta, fica mais fácil compreender os próprios sentimentos e combater os bloqueios emocionais. Além disso, a terapia fornece ferramentas que auxiliam o paciente a enfrentar, com mais maturidade, as coisas que ele não pode controlar. “Se conhecer é também conhecer seus medos e traumas e saber como lidar com eles e, talvez, com o tempo, superá-los”, analisa o médico psiquiatra.

