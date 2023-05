4 receitas à parmegiana que você precisa experimentar

Veja como preparar pratos fáceis e suculentos em pouco tempo

Bife à parmegiana Imagem: flanovais | Shutterstock

A parmegiana, um clássico da cozinha italiana, conquistou o coração e o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo. Originária da região da Emília-Romanha, na Itália, a receita tradicional era feita com berinjelas empanadas e fritas, cobertas com molho de tomate e queijo derretido. No entanto, ao longo dos anos, esse prato ganhou diversas variações, incluindo versões com frango, carne etc. A seguir, confira como preparar deliciosos pratos à parmegiana!

Bife à parmegiana

Ingredientes

5 bifes de patinho bovino

5 colheres de sopa de farinha de trigo

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

520 g de molho de tomate

250 g de muçarela fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, passe os bifes pela farinha de trigo, pelo ovo batido e, por último, pela farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bifes por 2 minutos. Retire com o auxílio de uma escumadeira e escorra em papel-toalha.

Em um refratário grande, coloque metade do molho de tomate, distribua os bifes, regue com o restante do molho de tomate e cubra com a muçarela. Leve ao forno médio preaquecido por 5 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz e batata frita.

Frango à parmegiana

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 e 1/2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

200 g de requeijão cremoso

Molho

1 e 1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de muçarela ralada

ralada 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o frango desfiado e refogue por 3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo, acrescente o requeijão, misture e reserve.

Molho

Em um refratário untado, alterne camadas de molho, frango, muçarela e queijo parmesão. Finalize com muçarela e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até os queijos derreterem. Sirva em seguida.

Linguiça à parmegiana (Imagem: Whelington | Shutterstock)

Linguiça à parmegiana

Ingredientes

1 kg de linguiça sem pele

sem pele 2 tomates sem pele e sem sementes picados

2 cebolas raladas

Molho de tomate, noz-moscada, orégano, salsa e cebolinha picada a gosto

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo batido para pincelar

Farinha de trigo para empanar

300 g de muçarela ralada

Óleo para fritar

Modo de preparo

Com as mãos, desmanche a linguiça sem pele em uma tigela. Acrescente os tomates, a cebola, a salsa, a cebolinha, a noz-moscada e o orégano. Amasse bem com as mãos para misturar os temperos à linguiça. Adicione o ovo e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa. Coloque a massa sobre um plástico-filme e abra com ajuda de um rolo. Depois, retire do plástico e pincele com ovo e passe na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio. Frite a massa até dourar e, depois, coloque-a em um refratário, cubra com molho de tomate, muçarela ralada e leve ao forno médio até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz e batata frita.

Arroz à parmegiana

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de arroz

1/2 xícara de chá de caldo de carne

3 xícaras de chá água fervente

500 g de carne moída

1 tomate picado

1 cebola ralada

1 pitada de açúcar

300 g de muçarela fatiada

1 colher de sobremesa de queijo parmesão ralado

Sal, salsinha e cebolinha picada a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo metade do óleo, doure o alho e refogue o arroz. Adicione o caldo de carne, a água e o sal. Cozinhe até o arroz ficar macio e reserve. Em outra panela, aqueça o óleo restante e refogue a cebola até dourar. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate, a salsinha, a cebolinha, o sal e o açúcar e misture. Em um refratário untado com óleo, arrume o arroz em camadas, alternando com a carne moída e a muçarela. Finalize com a muçarela e polvilhe com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos.