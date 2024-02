4 receitas caseiras de pães com grãos e sementes

Aprenda a preparar opções deliciosas e crocantes para consumir em qualquer momento do dia

Pão integral com semente de girassol Imagem: Racool_studio | Freepik

Os pães com grãos e sementes são uma opção deliciosa para quem busca uma experiência gastronômica mais nutritiva. Versáteis, eles são preparados a base de ingredientes ricos em fibras, vitaminas e minerais, que ajudam na digestão e promovem saciedade. Além disso, por conterem grãos e sementes, possuem uma crocância irresistível, que faz com que cada mordida ofereça uma jornada de sabor diferente, especialmente quando combinados com queijos, patês e pastas.

A seguir, confira 4 receitas de pães caseiros com grãos e sementes que você precisa experimentar!

Pão integral com semente de girassol

Ingredientes

1 xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de sal

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de sementes de girassol sem casca

Manteiga para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água, o sal, a manteiga, o açúcar e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Depois, enrole a massa e molhe a superfície com água. Polvilhe com as sementes de girassol e aperte para fixá-las. Transfira o pão para uma forma de bolo inglês untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão de grão-de-bico

Ingredientes

500 g de grão-de-bico descascado e cozido

descascado e cozido 1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar

300 ml de água

2 colheres de sopa de manteiga

10 g de fermento biológico seco

500 g de farinha de trigo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter uma pasta. Reserve. Em outro recipiente, coloque o fermento biológico, a água e o açúcar e misture até dissolver completamente. Adicione a manteiga, o ovo, o sal e a pasta de grão-de-bico e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele os pães no formato de bisnagas. Disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pão com semente de gergelim Imagem: Racool_studio | Freepik

Pão com semente de gergelim

Ingredientes

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

50 g de gergelim preto

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite morno

1/3 de xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de fermento biológico

1 colher de chá de sal

Gema de 1 ovo para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, o fermento biológico, o açúcar, o azeite, o sal, a água e o ovo e misture bem. Adicione a farinha de trigo e metade das sementes de gergelim e mexa para incorporar. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre e sove. Modele no formato de um círculo e, com a ajuda de uma faca, faça um corte no formato de uma cruz no centro. Depois, transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Finalize pincelando com a gema e polvilhe com o restante das sementes de gergelim. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão de iogurte com amaranto

Ingredientes

15 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de xilitol

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de grãos de amaranto

3 colheres de sopa de farinha de amaranto

160 g de iogurte natural

1 ovo

3 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de água morna

1 colher de chá de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento e o xilitol e misture bem. Adicione a farinha de trigo, os grãos de amaranto, a farinha de amaranto, o iogurte, o ovo, a manteiga, o sal e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira de bolo inglês com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.