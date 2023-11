4 receitas chinesas que se destacam pelas cores e texturas

Aprenda a preparar em casa pratos deliciosos dessa culinária oriental

Frango xadrez Imagem: flanovais | Shutterstock

Além de deliciosa, a culinária chinesa é bastante rica em sabores, detalhes, cores e texturas. Populares em diversas partes do mundo, é possível encontrar restaurantes que servem comidas típicas com facilidade. Porém, também é possível preparar alguns dos pratos chineses em casa. Confira, a seguir, 4 receitas deliciosas!

Frango xadrez

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

2 talos de salsão

2 colheres de sopa de óleo de soja

1/2 xícara de chá de amendoim sem casca

1 colher de sopa de gengibre picado

Amido de milho para empanar

Molho

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de molho de soja

1/2 colher de sopa de óleo de gergelim

1 pitada de açúcar

1 pitada de glutamato monossódico

Modo de preparo

Em um recipiente, passe o frango no amido de milho. Corte em cubos a cebola, os pimentões e o salsão. Em uma panela, aqueça metade do óleo em fogo alto e frite rapidamente o amendoim. Escorra e reserve. Na mesma panela, adicione o frango e frite até dourar. Escorra sobre papel-toalha. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o óleo restante. Refogue os legumes e o gengibre até ficarem crocantes e reserve.

Molho

Em um recipiente, dissolva o amido de milho na água. Em seguida, coloque em uma panela e acrescente os ingredientes restantes. Cozinhe em fogo alto, mexendo até engrossar. Acrescente o frango, o amendoim e os legumes e aqueça. Sirva em seguida.

Arroz frito com brócolis Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock

Arroz frito com brócolis

Ingredientes

275 g de arroz cozido

1 colher de sopa de azeite

500 g de brócolis em floretes

em floretes 3 cebolinhas fatiadas

2 ovos batidos

2 colheres de sopa de molho de soja

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Frite os brócolis no azeite até ficarem macios, mas ainda tenros. Adicione a cebolinha e reserve. Na mesma frigideira, faça os ovos mexidos, acrescente os brócolis e misture. Adicione o arroz cozido, o molho de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Misture todos os ingredientes e sirva.

Lámen chinês

Ingredientes

250 g de macarrão para lámen cozido

1 l de água

2 tabletes de caldo de galinha

1 pitada de sal

1 pitada de glutamato monossódico

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 bulbo de acelga chinesa cortada em pedaços

1/3 de xícara de chá de cebolinha picada

2 xícaras de chá de brócolis cozido

Refogado de cogumelo

3 colheres de sopa de manteiga

200 g de cogumelo

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo baixo, ferva a água, coloque o caldo de galinha e cozinhe por 10 minutos. Tempere o caldo com o sal, o glutamato, a pimenta-do-reino e o óleo de gergelim. Coloque a acelga no caldo e cozinhe por 2 minutos. Escorra a acelga e separe. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o cogumelo até ficar macio. Tempere com sal. Adicione a cebolinha e o macarrão cozido ao caldo. Por cima, coloque os brócolis, o cogumelo e a acelga. Sirva em seguida.

Refogado chinês

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 kg de carne moída

1 cebola em pétalas

1 colher de chá de gengibre picado

picado 100 g de ervilha-torta

2 xícaras de chá de repolho cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de amido de milho

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma frigideira pequena, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e coloque a carne moída para formar grumos. Frite até secar toda a água. Acrescente o gengibre e a cebola e refogue por 2 minutos. Adicione a ervilha-torta, o repolho e refogue por mais 3 minutos ou até ficar macio e crocante. Tempere com sal, pimenta-do-reino e molho de soja. Em um recipiente, dissolva o amido de milho na água e despeje sobre o refogado, mexendo até engrossar. Sirva em seguida.