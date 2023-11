4 receitas com batata deliciosas e fáceis

Veja como preparar pratos simples e repletos de sabor

Salada de batata com presunto Imagem: nana77777 | Shutterstock

A batata, presente na maioria das casas, é um ingrediente que possibilita o preparo de uma imensa variedade de receitas. Além disso, o sabor suave costuma agradar grande parte dos paladares. Por isso, confira 4 receitas simples com batata para você aproveitar o melhor dela!

Salada de batata com presunto

Ingredientes

600 g de batata descascada e cortada em pedaços

100 g de presunto cortado em cubos

180 g de iogurte natural

4 colheres de sopa de creme de leite

1 pitada de colorau

Sal e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o creme de leite, o colorau, o iogurte e o sal e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, coloque as batatas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água. Em uma saladeira, coloque as batatas, o presunto e o molho reservado e mexa bem. Salpique com cebolinha e sirva em seguida.

Batata ao forno

Ingredientes

200 g de queijo muçarela fatiado

muçarela fatiado 2 kg de batata descascada e cortada em fatias

100 g de queijo parmesão ralado

100 g de manteiga

250 ml de leite

200 g de creme de leite

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a salsinha e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte uma assadeira com manteiga, disponha as batatas e polvilhe com sal e pimenta-do-reino. Regue com metade da manteiga derretida, cubra com as fatias de muçarela e faça uma camada com o leite e o creme de leite. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até as batatas ficarem macias. Sirva em seguida.

Batata sauté Imagem: Dream79 | Shutterstock

Batata sauté

Ingredientes

1 kg de batata cortada em meia-lua

cortada em meia-lua 1 l de caldo de galinha

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de galinha e leve ao fogo médio para ferver. Depois, coloque as batatas, o sal e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as batatas e refogue até ficarem douradas. Desligue o fogo, acrescente o alecrim e misture bem. Sirva em seguida.

Batata com espinafre e alho-poró

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de azeite

1 alho-poró cortado em rodelas finas

1/4 de xícara de chá de nozes

1 batata descascada, cozida e cortada em pedaços

200 g de espinafre cozido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e as nozes e refogue até dourar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em pratos individuais, coloque a batata e o espinafre e misture sem deixar que o tubérculo fique muito amassado. Em seguida, regue com o restante do azeite e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a mistura de nozes e alho-poró e sirva em seguida.