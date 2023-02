4 receitas com castanhas para incluir na dieta

Aprenda a preparar pratos leves e saudáveis com esse ingrediente versátil

Macarrão ao molho pesto Imagem: vanillaechoes | Shutterstock

As castanhas são um excelente alimento para quem quer emagrecer, pois possuem uma série de benefícios que ajudam a controlar o peso. Uma das principais vantagens é que elas são ricas em fibras, que ajudam a regular o trânsito intestinal e a promover a sensação de saciedade. Além disso, são fontes de vitaminas e minerais, que ajudam a manter o metabolismo em equilíbrio e a promover a queima de gordura. Por isso, confira como preparar receitas com castanha-de-caju e castanha-do-pará!

Macarrão ao molho pesto

Ingredientes

250 g de macarrão integral

1/2 l água

100 g folhas de manjericão

60 g castanha-de-caju

40 ml azeite

2 dentes alho

Suco de 1 limão

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e reserve. No processador, coloque o manjericão, a castanha-de-caju, o azeite, o alho, o sal, o suco de limão e a pimenta-do-reino. Triture até obter uma pasta. Sirva o macarrão com o molho pesto e o orégano salpicado.

Linguado com crosta de castanhas

Ingredientes

4 filés de linguado

3 colheres de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de amêndoa

4 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

dourada 1 ovo batido

Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino e reserve. No liquidificador, triture a castanha-de-caju e a amêndoa até ficar em pedaços pequenos. Em um recipiente, misture a farinha de linhaça dourada com a castanha-de-caju e a amêndoa trituradas. Passe os filés de peixe no ovo batido e, em seguida, na mistura de castanha-de-caju, amêndoa e farinha de linhaça. Coloque os filés em uma forma forrada com papel manteiga e leve ao forno médio por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Creme de brócolis e castanha-do-pará (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock)

Creme de brócolis e castanha-do-pará

Ingredientes

2 maços de brócolis japonês

4 colheres de sopa de farinha de aveia

100 g de castanha-do-pará

1 l de água

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela antiaderente, refogue o alho e a cebola. Acrescente o brócolis, 700 ml de água e o sal. Cozinhe até ficar macio e reserve juntamente com a água. No liquidificador, bata 300 ml de água com a castanha-do-pará até obter um leite, coe e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e toste um pouco a farinha de aveia. Adicione aos poucos o leite de castanha-do-pará à aveia tostada, mexendo bem para não empelotar. Acrescente uma pitada de sal e continue mexendo até engrossar. No liquidificador, coloque o creme, o brócolis e a água do cozimento. Bata até formar um creme homogêneo. Sirva em seguida.

Quinoa à grega

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

2 cenouras raladas

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 xícara de chá de uva-passa

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Orégano, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos. Adicione a cenoura, o pimentão, a abobrinha e a uva-passa e misture. Cozinhe por mais 5 minutos ou até que a água seque completamente. Desligue o fogo e tempere com orégano, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em um recipiente, disponha a quinoa com vegetais e salpique a castanha-do-pará por cima. Sirva em seguida.