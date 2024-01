4 receitas com chia para o almoço

Aprenda como incorporar essa semente a suas receitas do dia a dia para uma dieta mais saudável

Hambúrguer de quinoa e chia Imagem: Mila Naumova | Shutterstock

A chia é uma semente supernutritiva, conhecida por ser uma excelente fonte de fibras, proteínas, ômega 3 e vários outros micronutrientes. Pode, ainda, ser incorporada facilmente em diversas receitas, desde pratos principais até sobremesas e lanches.

Além de ser um ingrediente saudável, a chia ajuda na sensação de saciedade e no controle do apetite, o que é ideal para quem está atento à saúde e ao bem-estar. A seguir, aprenda a fazer 5 receitas deliciosas com chia para tornar seus almoços ainda mais saudáveis e saborosos!

Hambúrguer de quinoa e chia

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1 ovo batido

1/4 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa, a chia, o ovo, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Com as mãos ou utilizando moldes, molde hambúrgueres com a mistura. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite os hambúrgueres até dourarem de ambos os lados. Em seguida, coloque-os em um papel-toalha para deixá-los mais sequinhos e aproveite!

Frango empanado com chia

Ingredientes

2 filés de frango

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e alho em pó a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 xícara de chá de sementes de chia

Modo de preparo

Comece limpando os filés de frango. Em seguida, tempere ambos os lados dos filés com sal, pimenta-do-reino moída e alho em pó. Em um prato raso, misture a farinha de amêndoas com as sementes de chia e passe cada filé nessa mistura.

Em uma frigideira grande em fogo médio, aqueça o azeite e coloque os filés de frango empanados. Frite por 5 minutos de cada lado, ou até que o frango esteja dourado e crocante por fora e completamente cozido por dentro. Sirva em seguida.

Risoto de quinoa com chia e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de cenoura picada

1/2 xícara de chá de abobrinha picada

1/2 xícara de chá de ervilhas

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite em uma panela em fogo médio. Adicione a quinoa e a chia, misturando bem. Acrescente gradualmente o caldo de legumes, mexendo constantemente. Coloque os legumes e cozinhe até a quinoa ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva!

Omelete de chia e vegetais Imagem: fritzundkatze | Shutterstock

Omelete de chia e vegetais

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 tomate picado

1/4 de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata-os com um garfo. Adicione as sementes de chia e deixe repousar por aproximadamente 5 minutos para que a chia comece a absorver o líquido. Acrescente o espinafre, o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Em seguida, despeje a mistura de ovo na frigideira quente, distribuindo uniformemente os vegetais. Cozinhe por 3 minutos, até que o fundo esteja firme e dourado. Com a ajuda de uma espátula, vire a omelete cuidadosamente e cozinhe o outro lado por mais 2 minutos. Sirva em seguida.