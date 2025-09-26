Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para manter a dieta em dia sem abrir mão do prazer de comer

Bolo de banana fit com mel Imagem: Olga Bombologna | Shutterstock

Não é só em saladas de frutas, panquecas ou mingaus que a banana mostra o quanto é versátil. Esse ingrediente tão presente no nosso dia a dia pode facilmente se transformar na estrela de bolos fitness, perfeitos para o lanche da tarde de quem deseja manter a dieta sem abrir mão do prazer de comer. A banana é rica em fibras e fornece energia de qualidade ao longo do dia.

Abaixo, confira 4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde!

Bolo de banana fit com mel

Ingredientes

3 bananas descascadas e amassadas

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

derretido 1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Rodelas de banana para decorar

Óleo de coco para untar

Farinha de coco para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana, os ovos, o óleo de coco e o mel até ficar homogêneo. Adicione a farinha de coco, a aveia em flocos e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de coco. Decore com rodelas de banana e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com nozes

Ingredientes

3 bananas descascadas e amassadas

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

250 g de farinha de trigo integral

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de essência de baunilha

100 g de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo integral, o açúcar de coco, o bicarbonato e o fermento químico. Reserve. Em outro recipiente, misture a banana, o óleo de coco, a essência de baunilha e os ovos. Junte os ingredientes líquidos aos secos e mexa até a massa ficar homogênea. Acrescente as nozes e misture.

Despeje a massa em uma forma redonda com fundo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com canela Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock

Bolo de banana fit com canela

Ingredientes

3 bananas descascadas e amassadas

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar de coco até ficar uniforme. Junte as farinhas, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Polvilhe a canela sobre o bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana fit com chocolate

Ingredientes

3 bananas descascadas e amassadas

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/3 de xícara de chá de xilitol

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/3 de xícara de chá de cacau em pó 100%

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

50 g de chocolate 70% cacau picado

picado Óleo de coco para untar

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as bananas, os ovos, o óleo de coco e o xilitol até ficar homogêneo. Adicione a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, o cacau e o sal e mexa até a massa ficar uniforme. Por último, coloque o fermento químico e o chocolate picado e misture.

Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com cacau. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.