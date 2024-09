4 receitas de chás com hibisco e os benefícios para saúde

Aprenda a utilizar essa planta em combinações deliciosas para aumentar o bem-estar do corpo

Chá gelado de hibisco com limão Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

O hibisco é uma planta amplamente conhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, especialmente quando preparado em forma de chá. Rico em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, ele tem ganhado popularidade não apenas por auxiliar na perda de peso, mas também por promover o bem-estar geral. Pensando nisso, selecionamos 4 opções de chá de hibisco deliciosas, cada uma combinada com ingredientes que potencializam seus efeitos, para você incluir na sua rotina. Confira:

Chá gelado de hibisco com limão

A combinação do hibisco com limão é ideal para quem sofre de má digestão, isso porque o hibisco tem propriedades levemente laxantes que ajudam a movimentar o bolo fecal. O limão, por sua vez, estimula a produção de bile, essencial para a digestão de gorduras.

Ingredientes

Suco de 1 limão-siciliano

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

300 ml de água

Xilitol para adoçar

Rodelas de limão para decorar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o hibisco e abafe por 5 minutos. Após, coe o chá e transfira para um copo. Acrescente o suco de limão e o xilitol e misture. Finalize com as pedras de gelo e as rodelas de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco com cavalinha

O chá de hibisco com cavalinha é uma mistura que pode ajudar a manter a pele saudável. Enquanto o hibisco mantém a elasticidade da pele, a cavalinha, rica em silício, contribui para a produção de colágeno, essencial para uma pele firme e bonita.

Ingredientes

5 colheres de sopa de flores de hibisco secas

3 colheres de sopa de cavalinha

1 l de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco e a cavalinha e abafe por 5 minutos. Após, coe com a ajuda de um coador e disponha em uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de hibisco com gengibre e canela Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock

Chá de hibisco com gengibre e canela

O hibisco, a canela e o gengibre são ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo, podendo auxiliar no emagrecimento. Enquanto o hibisco contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e protegem as células do corpo contra danos, o gengibre e a canela são anti-inflamatórias naturais, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e aliviar dores articulares e musculares, especialmente após a prática de exercícios físicos.

Ingredientes

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

1 canela em pau

1/5 g de gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 l de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água, o hibisco, a canela e o gengibre e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Abafe por 5 minutos e transfira o chá para uma xícara, coando com a ajuda de um coador. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de hibisco com erva-cidreira

A combinação do chá de hibisco com a erva-cidreira é especialmente benéfica contra os sintomas da TPM, pois ambos têm ação calmante no sistema nervoso e ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade e a insônia.

Ingredientes

1/2 xícara de chá de flores de hibisco secas

1/3 xícara de chá de folhas de erva-cidreira

2 l de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as flores de hibisco e a erva-cidreira e abafe por 10 minutos. Após, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.