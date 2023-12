4 receitas de docinhos de festa para fazer em casa

Veja como preparar opções deliciosas de maneira rápida e fácil

Brigadeiro vintage Imagem: RoYam | Shutterstock

Os docinhos de festa são verdadeiras estrelas culinárias, capazes de encantar paladares e criar momentos memoráveis em qualquer celebração. Suas texturas delicadas e sabores irresistíveis elevam o prazer gastronômico a outro patamar. A boa notícia é que a magia dessas pequenas delícias não está restrita às confeitarias; ela pode ser desfrutada no conforto do lar.

Ao preparar esses docinhos em casa, não apenas personalizamos cada detalhe conforme nossas preferências, mas também acrescentamos uma pitada especial de carinho. Pensando nisso, separamos algumas receitas incríveis da chef Cecília Fernandes para você. Confira!

Brigadeiro vintage

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de margarina sem sal

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

em pó Chocolate granulado para envolver

Margarina para untar

Modo de preparo

Coloque em uma panela de fundo grosso o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó, misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Cozinhe até começar a desgrudar da panela. Retire do fogo, coloque em prato untado com margarina e aguarde esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e envolva-as em chocolate granulado. Sirva em seguida.

Docinho instantâneo de amendoim

Ingredientes

400 g de amendoim torrado

torrado 200 g de biscoito de amido de milho ou de leite

395 g de leite condensado

Açúcar refinado, açúcar de confeiteiro ou farinha de amendoim para envolver

Modo de preparo

No liquidificador, triture aos poucos o amendoim e o biscoito até ficar com textura de farinha. Coloque a farinha do liquidificador em uma travessa e junte o leite condensado aos poucos, mexendo até dar ponto de enrolar. Modele os docinhos em forma de croquetes e envolva-os na cobertura escolhida.

Beijinho bem simples Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Beijinho bem simples

Ingredientes

2 colheres de sopa de margarina sem sal

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado úmido

Cravos em flor para decorar

Coco ralado para envolver

Modo de preparo

Coloque em uma panela a margarina, o leite condensado e o coco. Misture e leve ao fogo até o ponto de a massa desgrudar da panela. Deixe esfriar para enrolar e envolva-os em coco ralado. Coloque um cravo em flor em cada docinho para decorar.

Limõezinhos

Ingredientes

790 g de leite condensado

1 colher de sopa de amido de milho

50 ml de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 envelope de gelatina sabor limão

Margarina para untar

Açúcar cristal verde ou confeitos verdes a gosto para envolver

Modo de preparo

Coloque o leite condensado, o amido, o creme de leite e a manteiga em panela antiaderente ou de fundo grosso, mexendo bem a cada adição. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até quase desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, junte a gelatina e volte ao fogo até o ponto de quase soltar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em uma travessa untada com margarina e aguarde esfriar. Modele os docinhos e envolva-os na cobertura escolhida.

Cecília Fernandes morreu aos 67 anos, em 2019, após luta contra um câncer no pulmão. Ela era diplomada pela Associação Brasileira de Alta Gastronomia (ABAGA). Além de ter ministrado aulas por 30 anos e prestado consultorias. A chef também participou de diversas programas televisivos e produziu receitas para a revista Receitas de Cecília Fernandes.

Por Redação EdiCase em parceria com Eco Editorial